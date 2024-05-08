Бастионы старого Таллинна Часть первая: призрачные тени на средневековой крови

Практически любой средневековый город, в незапамятные времена служивший по совместительству крепостью, окружен сохранившимися или несохранившимися фортификационными сооружениями, со стен которых было удобно стрелять из мушкетов и лить горячую смолу на осаждавших крепость врагов, в лабиринтах – хранить боеприпасы и перевязывать раненых… А слова-то какие красивые: редут, равелин, бастион… И по форме города-крепости похожи своей угловатой мощью, независимо от того, где находятся – в Эстонии, Финляндии, Дании...