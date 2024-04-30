Заслуженный тренер по сумо и дзюдо Рихо Ранникмаа грозил мечом сотрудниками спорткомплекса

Известно, что руководство спорткомплекса, расположенного в поселке Винни, уже более пяти лет пытается улучшить условия тренировок для занимающихся спортивными единоборствами. А именно, у них нет гардероба в непосредственной близости от зала для тренировок. В то же время обсуждалось переоборудование одной из инвентарных комнат под гардероб. Однако эта комната использовалась в качестве кабинета заслуженным тренером по сумо и дзюдо Рихо Ранникмаа.