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Заслуженный тренер по сумо и дзюдо Рихо Ранникмаа грозил мечом сотрудниками спорткомплекса

Сийм Михайлов Мерли Раудла
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Рихо Ранникмаа в зале додзё спортивного центра Винни.
Рихо Ранникмаа в зале додзё спортивного центра Винни. Фото: Andres Tohver

​Заслуженный тренер по сумо и дзюдо Рихо Ранникмаа отказался освободить помещение, приспособленное под офис, в спортивном комплексе в Винни и в конце концов наполовину вытащил меч из ножен. В ситуацию вмешался полицейский и конфисковал холодное оружие. В спорткомплексе планируют переоборудовать помещение в раздевалку, чтобы улучшить условия для спортсменов.

Известно, что руководство спорткомплекса, расположенного в поселке Винни, уже более пяти лет пытается улучшить условия тренировок для занимающихся спортивными единоборствами. А именно, у них нет гардероба в непосредственной близости от зала для тренировок. В то же время обсуждалось переоборудование одной из инвентарных комнат под гардероб. Однако эта комната использовалась в качестве кабинета заслуженным тренером по сумо и дзюдо Рихо Ранникмаа.

Днем 29 апреля в спортивном комплексе Винни дело дошло до того, что Ранникмаа в очередной раз отказался освободить помещение и начал размахивать мечом японского происхождения перед работниками спорткомплекса. На место был вызван сотрудник полиции, который конфисковал холодное оружие, а также было начато расследование инцидента.

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