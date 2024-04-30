Видео В Лондоне мужчина с катаной напал на прохожих: погиб ребенок

По данным полиции, мужчина врезался на автомобиле в дом недалеко от станции метро Hainault в лондонском пригороде Эно, после чего с катаной в руках напал на прохожих и полицейских.

По имеющимся на данный момент данным, были ранены минимум пятеро, в том числе и двое полицейских. 13-летний мальчик скончался уже в больнице, в каком состоянии находятся остальные раненые, не уточняется.

Очевидец рассказал Sky News, что полицейские кричали преступнику, чтобы тот бросил катану, а затем ударили его электрошокером и задержали.

Как передают СМИ, задержанному 36 лет. О мотивах нападавшего пока не сообщается, но местные стражи порядка считают, что инцидент не связан с терроризмом.

A man with a sword has been arrested after at least five people were attacked in a rampage in east London #frontpage



Read what eyewitnesses and the police have said about the incident: https://t.co/BpidAADarg pic.twitter.com/q8JQT0gIzx — The Standard (@EveningStandard) April 30, 2024