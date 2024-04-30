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Видео В Лондоне мужчина с катаной напал на прохожих: погиб ребенок

rus.postimees.ee
Обновлено 30 апреля 2024, 15:56
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Место преступления.
Место преступления. Фото: JORDAN PETTITT/AFP/Scanpix

Во вторник, 30 апреля, утром в Лондоне вооруженный катаной человек напал на прохожих, убил 13-летнего мальчика и ранил несколько человек, включая полицейских.

По данным полиции, мужчина врезался на автомобиле в дом недалеко от станции метро Hainault в лондонском пригороде Эно, после чего с катаной в руках напал на прохожих и полицейских.

По имеющимся на данный момент данным, были ранены минимум пятеро, в том числе и двое полицейских. 13-летний мальчик скончался уже в больнице, в каком состоянии находятся остальные раненые, не уточняется.

Очевидец рассказал Sky News, что полицейские кричали преступнику, чтобы тот бросил катану, а затем ударили его электрошокером и задержали. 

Как передают СМИ, задержанному 36 лет. О мотивах нападавшего пока не сообщается, но местные стражи порядка считают, что инцидент не связан с терроризмом.

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