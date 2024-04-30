ФОТО ПРИРОДЫ Заяц-беляк на вилке климатических изменений

Независимо от того, как тот или иной человек относится к изменению климата, изменение погодных условий принесло в нашу жизнь множество новых дилемм.

Стоит ли менять зимнюю резину на летнюю в начале апреля или подождать до конца месяца? Стоит ли сажать картофель во время цветения черемухи, или подождать еще немного – надолго ли пришло тепло?

Перед зайцем-беляком и когда зима начинается, и когда она уходит, встает аналогичный выбор: как и когда пора менять серую летнюю шубку на белую зимнюю и наоборот? Вот только решать приходится не самому зайцу: за выбор отвечают его гены, а правильность выбора проверяется естественным отбором с помощью лисы, рыси, орла или какого-то другого хищника – недостатка во врагах у зайца нет.

В отличие от многих последних лет, зима этого года была благоприятной для зайца-беляка: большую часть зимы на земле лежал снег, и белый заяц чувствовал себя среди снегов как дома, как черный кот в темной комнате. Но весной снова приходится жить одним днём: хотя первые ветреницы зацвели уже в начале марта, но в Юрьев день снег снова согнул деревья.

Зайцу-беляку угрожает не только изменение климата: самцы зайца-русака, как правило, отбивают самок зайцев-беляков, а потомство имеет характеристики зайца-русака. У зайца-беляка сейчас дела идут не очень хорошо в наших лесах. Их больше в лесах Алутагузе на северо-востоке Эстонии, где зимний снежный покров более устойчив. Однако на Сааремаа и Ляэнемаа зайцы-беляки на зиму больше не белеют.