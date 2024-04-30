КОЛОНКА СОБОЛЕВА Вставание EKRE и центристов под знамя общей борьбы: скорее логично, чем парадоксально

Многие эксперты, пытаясь найти объяснения тому глубокому кризису, в котором в последнем месяцы оказалась Центристская партия, высказывали такую точку зрения, что с избранием ее председателем Михаила Кылварта, мол, стало еще более очевидным отсутствие у нее внятной идеологии.

В отличие от Центристской партии, EKRE не переживала драматичной смены руководства (нельзя же считать за таковую смену Хельме-старшего на Хельме-младшего), но в отношении серьезности идеологической составляющей ее программы иллюзий, пожалуй, не существовало вообще никогда.

Есть границы, при пересечении которых приверженность партий что левой, что правой направленности неизбежно влечет за собой прирастание их позиций приставкой «ультра-». Это всегда означает ставку на электорат с невысокой способностью к критическому мышлению, и опора на таких избирателей всегда подразумевает прочное вставание на рельсы популизма. Популизм - это если не полный антоним идеологической базы, то нечто находящееся с ней во взаимоисключающих отношениях.

Общий враг

На протяжении последних дней стало слишком сильно бросаться в глаза, что центристы и EKRE все больше становятся похожими на союзников: на государственном уровне они слились в намерении выразить недоверие министру образования Кристине Каллас, на уровне муниципальной власти в Таллинне их общим врагом стал новый мэр от новой правящей коалиции Евгений Осиновский.