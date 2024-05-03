Жительница Одессы: Россия стреляет по городу кассетными баллистическими ракетами, а люди не успевают добежать до укрытия

Переселенка из Херсона и журналистка из Одессы Оксана Хлебус. Фото: Частный архив Оксаны Хлебус.

- Вы упомянули так называемый «Замок Гарри Поттера». Это здание, принадлежащее пророссийскому политику, экс-народному депутату Сергею Кивалову. Я слышал, что это здание выгорело практически полностью. Это правда?

- Из того, что я видела, там полностью выгорела крыша. Среди раненых был экс-нардеп и по совместительству ректор юридической академии Сергей Кивалов. Также известно, что вследствие удара погиб проректор международного гуманитарного университета Борис Васильев. Это все случилось в один день.

- А в целом мест, где можно укрыться, по городу много?

- Нет. Я гуляла на набережной, и когда начинается ракетная тревога, то в течении трех-четырех минут ты никуда не укроешься. Если задаться такой целью, разыскать какое-то укрытие, то, возможно, вы что-то найдете. Один раз я гуляла вечером на набережной, и наблюдала сбитие над морем.

- А какие настроения в некогда русскоязычном и даже пророссийском городе?