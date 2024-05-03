Начиная с марта 2024 года, Россия снова активно обстреливает Одессу иранскими дронами и ракетами всех типов. Уничтожается инфраструктура порта, через который идет отгрузка украинских товаров. Жительница Одессы Оксана Хлебус поговорила с ведущим «Украинской студии» Rus.Postimees о том, чем живет сейчас Одесса, почему столько жертв из-за ракетных обстрелов, и что такое тревожный чемоданчик.
Жительница Одессы: Россия стреляет по городу кассетными баллистическими ракетами, а люди не успевают добежать до укрытия
В конце апреля - начале мая нынешнего года на первых полосах украинских и мировых СМИ - статьи об Одессе. На этот раз - не в контексте дня юмора 1 апреля или подготовки к курортному сезону. Российcкие ракеты летят на Одессу, попадают в жилой сектор, спальные районы города, в результате чего получают ранения и гибнут мирные жители.
Выдержки из беседы:
- Оксана, какая в данный момент ситуация в городе?
- Последние дня три Одессу постоянно обстреливают баллистикой. Если 29 апреля это было в светлое время суток, примерно в полседьмого вечера, то последние три ночи это было уже поздно вечером. Между началом тревоги и взрывом проходит три-четыре минуты. То есть, если вы едете в транспорте, если вы где-то посреди рынка, или в многоэтажке, где укрытие достаточно далеко, то вы просто не успеете куда-то добежать.
- Это по этой причине было много жертв после обстрела 29 апреля? Люди просто не успевают никуда добежать?
- Во-первых, была очень хорошая солнечная погода, полседьмого вечера, люди гуляли на набережной. Там красивое прогулочное место, там стоит замок «Гарри Поттера», красивое место. В тот момент я как раз проезжала в автобусе. Объявили, что летит на Одессу баллистика, и ты понимаешь, что тебе некуда деваться.
И через 2-3 минуты прогремел взрыв, и я увидела облако дыма в небе. Было такое, что даже в ванную не успеваешь добежать, с момента объявления воздушной тревоги.
Вот, например, 29 апреля Россия ударила по Одессе ракетой «Искандер-М», с кассетным снаряжением. Об этом сообщили в ВСУ и в офисе генерального прокурора Украины. Обломки этой ракеты нашли в радиусе полутора километров. В тот день более тридцати человек получили ранения, 25 гражданских автомобилей и 20 частных домов были повреждены. А 30 апреля стало известно, что после атаки 29 апреля шестеро одесситов скончались от ранений в результате падения и взрыва боевой части ракеты.
- Вы перед интервью упоминали, что после одного из обстрелов вы чуть не оглохли.
- Это было в ночь на 2 мая. Тревога началась в 21.55, а взрывы были уже в 21.58. То есть, я живу в десятиэтажке на шестом этаже, и спуститься в укрытие за три минуты для меня нереально, потому что это обычный спальный район, ближайшее укрытие от меня в десяти-пятнадцати минутах ходьбы.
Кроме того, его еще нужно найти во дворах. Было два очень громких взрыва подряд, они просто оглушили меня, я закрыла двери в ванную и я там до конца тревоги просидела. Ну а вследствие удара 1 мая выгорел терминал «Новой почты» полностью.
- А что говорят военные, почему так быстро прилетают ракеты?
- Исходя из того, что я читала, удары, наверное, наносятся с акватории Крыма. Расстояние очень маленькое. По крайней мере, в марте писали о том, что запуски идут из Крыма.
- Вы упомянули так называемый «Замок Гарри Поттера». Это здание, принадлежащее пророссийскому политику, экс-народному депутату Сергею Кивалову. Я слышал, что это здание выгорело практически полностью. Это правда?
- Из того, что я видела, там полностью выгорела крыша. Среди раненых был экс-нардеп и по совместительству ректор юридической академии Сергей Кивалов. Также известно, что вследствие удара погиб проректор международного гуманитарного университета Борис Васильев. Это все случилось в один день.
- А в целом мест, где можно укрыться, по городу много?
- Нет. Я гуляла на набережной, и когда начинается ракетная тревога, то в течении трех-четырех минут ты никуда не укроешься. Если задаться такой целью, разыскать какое-то укрытие, то, возможно, вы что-то найдете. Один раз я гуляла вечером на набережной, и наблюдала сбитие над морем.
- А какие настроения в некогда русскоязычном и даже пророссийском городе?
- Я переехала в Одессу два года назад из оккупированного Херсона. Я не могу сказать за всех одесситов, но я не скажу, что Одесса пророссийская. Везде есть очень разные люди. Есть те, кто снимают и фотографируют в пророссийские сепаратистские интернет-паблики. Я не знаю, кто, но кто-то туда сбрасывает видео. Служба безопасности часто сообщает о том, что задержали наводчиков ракет, сдачи позиций, или расположения военных. То есть, очень разные люди есть. Я таких людей не понимаю, для меня это дико.
Но тем временем здесь я встретила очень много хороших, отзывчивых, патриотично настроенных людей. Тут много прекрасных медиков, волонтеров, есть люди, которые помогают в социальных центрах.
- Украинского языка стало больше на улицах города?
- Когда спрашиваешь дорогу на улице, то среди молодых людей, возрастом около 25 лет, отвечают на украинском, и это очень приятно. Также в сфере обслуживания это присутствует. Я сама стараюсь общаться на украинском языке, и я считаю, это необходимо - знать язык страны, в которой ты живешь, тем более, что это - государственный язык.
- А знаменитый «одесский язык» на Привозе присутствует?
- К сожалению, я живу далеко от Привоза, но местный колорит, конечно, есть. Но для меня важна вот эта теплая атмосфера. Вот, допустим, прошлым летом было несколько дней подряд ракетных ударов по центру Одессы, тоже мы не спали всю ночь. Вот ты идешь по набережной вдоль моря, а люди гуляют, улыбаются, люди продолжают жить и идти дальше, хотя у всех позади бессонная ночь. Жизнь продолжается вопреки ночным тревогам.
Было очень сложно 2 марта этого года, когда дрон попал в жилой дом, где погибли дети. Почти весь март нас кошмарили дронами. Почти весь март я спала в коридоре, потому что было громко. Вот как канонады от салютов на новый год, это было именно так.
- А чем живет сейчас город, работают ли предприятия, магазины?
– В 2022 году стало тяжело с работой. Когда я приехала из Херсона, сильно упало жилье в цене, потому что люди массово стали выезжать из города. Сейчас цены на жилье немного выросли. Кафе, магазины, рынки, даже бутики в центре города работают. Какого-то дефицита в товарах я не замечаю.
Даже если сравнить Одессу с Херсоном, то сейчас здесь больше людей и машин, чем в довоенном Херсоне. Плюс сейчас в Одессе много переселенцев не только с Херсона, но и со всего юго-востока Украины. Работа есть, но нужно искать. Вокруг города засеяны все поля, повсходили озимые, жизнь продолжается, несмотря на войну.
Дети учатся на смешанной форме обучения. Оффлайн работают те школы, где есть укрытие. Во время тревоги все дети спускаются в укрытие обязательно.
- Как с энергетикой дела обстоят?
- Было очень сложно зимой 2022-2023 года, когда свет был где-то по два-три часа в день. Никакие графики не соблюдались, и ты даже не знал, когда в доме будет электричество. Если у тебя в доме была газовая плита, то все, в принципе, нормально. Если квартира не на высоком этаже, то даже была вода. Естественно, весь город был на генераторах.
Этой зимой все было нормально. Но все уже запаслись аккумуляторами, фонариками, свечками и так далее. Люди начали проводить себе оптоволоконный кабель, который дает бесперебойный интернет.
- То есть, у вас есть тревожный чемоданчик?
- Да, у меня обязательно стоит сумка, которую можно просто взять и пойти. В ней документы, какой-то набор еды, минимальные средства гигиены. То, что ты можешь с собой взять, и уйти.
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