ФОТО В Таллинне открылся новый ресторан Hesburger

«Мы рады предложить посетителям торгового центра T1 насладиться бургерами от Hesburger. Быстро развивающийся центр, несомненно, привлечет много посетителей, а в двухэтажном ресторане достаточно места как для новых, так и для постоянных клиентов Hesburger», - комментирует открытие нового ресторана Иева Сальмела, менеджер по развитию и маркетингу Hesburger.

Новый ресторан Hesburger. Фото: Kai Kuusik-Greenbaum

По словам директора торгового центра T1 Тармо Хыбе, Hesburger - первый международный ресторан быстрого питания в T1. «Открытие ресторана расширяет выбор мест для питания на первом этаже, где посетители центра находят все более привлекательное предложение как для покупок, так и для обеда вне дома, - сказал Хыбе. - Hesburger является самой популярной сетью быстрого питания в Эстонии. Он также очень популярен среди детей и молодежи, которые являются очень важной целевой группой для Т1».

Новый ресторан Hesburger. Фото: Kai Kuusik-Greenbaum

Всего в странах Балтии открыт 161 ресторан, в которых работают 2367 человек. В Эстонии у компании 51 ресторан и 730 сотрудников.

В этом году в Эстонии откроются еще два новых ресторана - в Тапа и Луйге. Помимо этого, скоро начнутся ремонтные работы в ресторане в Тарту на улице Анне.