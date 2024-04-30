Сегодня в Таллинне, на первом этаже торгового центра T1, открылся двухэтажный ресторан Hesburger, где будет работать 20 человек. Ресторан занимает площадь 241 квадратный метр и вмещает 82 человека. Компания инвестировала 250 000 евро в строительство и оборудование.
ФОТО ⟩ В Таллинне открылся новый ресторан Hesburger
«Мы рады предложить посетителям торгового центра T1 насладиться бургерами от Hesburger. Быстро развивающийся центр, несомненно, привлечет много посетителей, а в двухэтажном ресторане достаточно места как для новых, так и для постоянных клиентов Hesburger», - комментирует открытие нового ресторана Иева Сальмела, менеджер по развитию и маркетингу Hesburger.
По словам директора торгового центра T1 Тармо Хыбе, Hesburger - первый международный ресторан быстрого питания в T1. «Открытие ресторана расширяет выбор мест для питания на первом этаже, где посетители центра находят все более привлекательное предложение как для покупок, так и для обеда вне дома, - сказал Хыбе. - Hesburger является самой популярной сетью быстрого питания в Эстонии. Он также очень популярен среди детей и молодежи, которые являются очень важной целевой группой для Т1».
Всего в странах Балтии открыт 161 ресторан, в которых работают 2367 человек. В Эстонии у компании 51 ресторан и 730 сотрудников.
В этом году в Эстонии откроются еще два новых ресторана - в Тапа и Луйге. Помимо этого, скоро начнутся ремонтные работы в ресторане в Тарту на улице Анне.