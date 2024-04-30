В Тарту спасатели пришли на помощь застрявшей в проводах чайке

Перевод: Павел Соболев

Помощь животным, попавшим в беду в городских условиях, стала для спасателей довольно обычным делом. «Птицы могут застрять в желобах, в проводах или в черепице, и спасатели обязаны помочь им в соответствии с Законом о защите животных», - сказал Марек Кийк, руководитель по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра.

Он добавил, что вот и сегодня застрявшая в проводах чайка отделалась испугом и улетела сразу после спасательной операции.

Кийк также рассказал, что спасателей часто вызывают из-за залезших на дерево кошек, но спасатели обычно для вмешательства в такие ситуации не нужны. «Я не знаю ни одного кота, который умер бы на дереве. В большинстве случаев они все равно спускаются с дерева, когда становятся голодными», - прокомментировал Кийк.

Однако, по словам Кийка, если вы встретите животных, которые действительно попали в беду, вам нужно быстро сообщить о такой ситуации спасателям или зоозащитникам.