Маргус Цахкна: движение Грузии в Евросоюз оказалось под угрозой

Обсуждая укрепление правового государства в процессе расширения ЕС, Цахкна подчеркнул, что основными ценностями ЕС являются демократия, прозрачность, правовое государство и основные свободы, и что их следует защищать и беречь. Он выразил беспокойство в связи с решением Грузии ввести закон об иностранных агентах, который очевидно противоречит ценностям ЕС. «Я крайне беспокоюсь, что если его примут, он может подвергнуть опасности путь Грузии к вступлению в ЕС».

На прошедшей в понедельник и вторник встрече отмечали 20-летие со дня расширения ЕС в 2004 году и обсуждали вместе с представителями стран-кандидатов состояние правового государства в странах-кандидатах.

Цахкна сказал на встрече, что предстоящая в среду знаменательная дата символизирует для Эстонии создание дружбы, партнерства и единства, которые являются неотъемлемой частью нынешней Эстонии. «20 лет назад, когда мы стали частью ЕС и НАТО, мы выбрали никогда больше не оставаться в одиночестве», - сказал Цахкна.

Он добавил, что сейчас страны вместе прилагают усилия, чтобы способствовать победе Украины, поскольку российская агрессия угрожает безопасности всей Европы. Цахкна отметил, что Эстония также выступает за то, чтобы двери ЕС оставались открытыми. «Так же, как и Эстонию поддерживали в ее стремлении стать членом ЕС, мы сегодня стоим вместе с другими странами, которые стремятся войти в семью ЕС, в том числе Украиной, Молдовой и Грузией».

На полях встречи Цахкна встретился с коллегой из Косово Доникой Гервалла-Шварц, чтобы обсудить обстановку в сфере безопасности в Европе, в том числе на Западных Балканах.