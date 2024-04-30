Индрек Нейвельт: Эстонии нужна такая же цена на электроэнергию и капитал, как и Финляндии

Повышение конкурентоспособности должно начинаться с конкретных показателей. Например, с того, что цена нашей электроэнергии и цена капитала должны быть на таком же уровне, как и в Финляндии.

Если 40 евро/МВтч считается нормальной оптовой ценой на электроэнергию в Финляндии, то в идеале наша цена должна быть на таком же уровне. Я понимаю, что в ближайшие годы это будет практически невозможно, но мы должны к этому стремиться.