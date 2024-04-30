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ФОТО На шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла серьезная авария, два человека госпитализированы (1)

Лоора-Элизабет Ломп
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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ДТП.
ДТП. Фото: Lugeja foto

Сегодня в 15:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Ядивере, где столкнулись два автомобиля. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу.

Легковой автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находился 53-летний мужчина, двигался из Таллинна в направлении Пярну и по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся из Пярну в Таллинн автомобилем Audi Q3 под управлением 56-летней женщины.

В результате столкновения оба водителя были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Других людей в машинах не было.

Оба водителя имели водительские права соответствующей категории. Точные обстоятельства ДТП и трезвость водителей выясняются.

Из-за дорожно-транспортного происшествия на шоссе Таллинн-Пярну образовалась пробка.
Из-за дорожно-транспортного происшествия на шоссе Таллинн-Пярну образовалась пробка. Фото: Lugeja foto
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