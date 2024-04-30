Легковой автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого находился 53-летний мужчина, двигался из Таллинна в направлении Пярну и по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся из Пярну в Таллинн автомобилем Audi Q3 под управлением 56-летней женщины.