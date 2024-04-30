АХТИ КАЛЛИКОРМ В ответ на оскорбление эстонского государства Филиппа Лося озолотили деньгами налогоплательщиков

Тайное одобрение или юридический брак?

А именно, в августе 2022 года, то есть когда полгода длились оборонительные бои украинцев и организованный Российской Федерацией геноцид в Украине, он написал в своем аккаунте в социальной сети следующие строки: «Знаете, почему я, русский еврей, проживший в Эстонии всего (уже?) пять лет, так обижен и возмущен этой бесконечной тирадой про антироссийские санкции? Когда под оживленные тосты о поддержке вооруженных сил Украины и победе Добра над Злом, вдруг изо всех щелей полезла гнилая, убогая русофобия, и никто не сморщил нос и не сказал вслух: «Фу!» Подходящий же момент, не так ли? Расплачиваться за все, попирать все свободы и права граждан РФ, как будто у нас и без этого проблем мало. Что будет с нашими правами? На какой черте остановятся наши ретивые соседи? Когда-то, помню, совсем недавно, с таким же рвением уничтожали евреев в Эстонии...»