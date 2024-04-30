АХТИ КАЛЛИКОРМ В ответ на оскорбление эстонского государства Филиппа Лося озолотили деньгами налогоплательщиков

Если с моральной точки зрения первый вариант однозначно хуже, то и в случае второго надо задать тот же вопрос: кто несет ответственность за такую ситуацию? Какой сигнал посылает руководство таллиннского Русского театра общественности (в том числе убежденным поклонникам агрессии Российской Федерации)? Должны ли и 15 000 евро, подлежащие выплате по решению суда Юри Кивитом, высмеивавшим государственный гимн Эстонии, остаться по тайной договоренности не подлежащими к уплате?
Мы не можем смириться с тем фактом, что возможны тайные компромиссы с деньгами налогоплательщиков; это то, с чем нельзя соглашаться. Здесь также важно выяснить, регулировался ли этот эпизод только на театральном уровне, или же в Минкульте тоже было известно о решении? Если да, то ситуация еще серьезнее.
Должно быть проведено расследование
Здесь отмечу, что я подал в Русский театр запрос на публичную информацию по этой теме, на что получил (к сожалению, как и ожидалось) короткое письмо от адвоката Алексея Ратникова - того самого человека, который представлял Русский театр в споре с гражданином России Филиппом Лосем и в заключении мирового соглашения. Единственный содержательный ответ по поводу компромисса был следующий: компромисс был заключен в суде во избежание дополнительных процессуальных издержек, которые в противном случае неизбежно возникли при судебном разбирательстве.
На этом основании все ответчики мира, получившие исковое заявление, могли бы тут же соглашаться на компромисс и отказываться от своих позиций. На вопросы, на каком правовом основании был заключен тайный компромисс, была ли выплачена компенсация Лосю, насколько велики затраты для Русского театра, а также на просьбу передать материалы дела, последовал стандартный ответ: стороны не могут раскрыть условия компромисса, поскольку именно это было определено компромиссом и постановлением суда. И это несмотря на то, что учредителем театра является Эстонская Республика, и поэтому на SA Vene Teater распространяются вытекающие из Закона о публичной информации обязательства по распространению публичной информации.
Эстонское государство снова позволило себя одурачить - оно позволило российскому распространителю пропаганды, пользовавшемуся в эмиграции западным благополучием, злоупотребить им, и наградило его огромной суммой денег. Разумеется, за счет налогоплательщика, которому сейчас как жернова вешают на шею новые повышения налогов. Я думаю, что хотя Русский театр считает себя выше закона, необходимо пролить свет на этот вопрос с учетом общественных интересов, поскольку необходимо защищать как деньги налогоплательщиков, так и безопасность нашей страны.
Наконец: почему и на каком основании у товарища Лося до сих пор есть вид на жительство? Поднятые мною вопросы, несомненно, требуют возбуждения процедуры расследования компетентными органами.