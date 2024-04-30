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АХТИ КАЛЛИКОРМ В ответ на оскорбление эстонского государства Филиппа Лося озолотили деньгами налогоплательщиков

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Русский театр Эстонии.
Русский театр Эстонии. Фото: Stanislav Moshkov
  • 14 сентября директор Русского театра сообщила, что трудовые отношения с Филиппом Лосем расторгнуты
  • Однако бывший худрук театра Лось пообещал оспорить увольнение в суде
  • В итоге Лося озолотили на деньги налогоплательщиков

Эстонское государство снова позволило себя одурачить. Оно позволило российскому распространителю пропаганды, наслаждавшемуся западным благополучием в эмиграции, злоупотребить им, и наградило его солидной суммой денег, пишет член совета AS Confido Ахти Калликорм («Отечество»).

Перевод: Павел Соболев

16 апреля Delfi опубликовало историю о том, как Филипп Лось, получивший в сентябре 2022 года волчий билет от государственного SA Vene Teater за оскорбление эстонского государства и жертв Второй мировой войны, в итоге был поглажен по головке, потому что между скрытыми от публики стенами, видимо, был заключен выгодный для Лося компромисс.

Напомним, за неделю до окончания трудового договора (05.09.2022) товарищ Филипп Лось сделал в социальных сетях получившее большое внимание заявление, в котором антивоенные санкции эстонского государства были названы напыщенными, гнилыми, «отчаянной русофобией», при этом действия эстонского государства сравнивались с истреблением евреев.

Содержание заявления и выбор времени для него, с одной стороны, выдавали путинскую пропаганду в ее лучшем виде, а с другой, критически настроенный наблюдатель мог уловить прагматический оппортунизм или стремление к саморекламе в глазах потенциальных новых работодателей в России.

Особенно гнусной была коварная увязка базового пункта сегодняшней путинской пропаганды, обвинения в русофобии, со своим (предполагаемым) еврейским происхождением и исторической трагедией евреев во время Второй мировой войны. На геноцидной войне, развязанной против страдающих украинцев, товарищ Лось самонадеянно поскользнулся.

Ни профсоюз, ни руководство Русского театра не согласились с действиями Лося

Не только журналисты и большинство лидеров общественного мнения, но и профессиональный союз, и руководство Русского театра были единодушны в отношении увольнения Лося и неуместности его заявлений.

В частности, Эстонский союз режиссеров и драматургов (ELDL) уже 1 сентября 2022 года объявил, что исключит Лося из своих рядов. Председатель правления ELDL Яанус Рохумаа заявил тогда, что хотя ELDL поддерживает свободу слова, союз в равной степени осуждает разжигание ненависти и невероятное высокомерие в то время, когда одна из империй былых времен бездумно разрушает жизни свободных людей.

14 сентября директор Русского театра Светлана Янчек сообщила ERR, что трудовые отношения с Филиппом Лоссом на данный момент расторгнуты. Однако бывший худрук театра Лось пообещал оспорить увольнение в суде. Была ли в этом цель провокации Лося - добиться своего увольнения до официальной даты окончания трудового договора (05.09.2022), чтобы он мог представить себя политическим «мучеником»?

По словам Янчек, решение о прекращении трудовых отношений с Лосем далось нелегко, но оно было необходимо. «Филип Лось своими постами в социальных сетях наносит ущерб репутации театра», - заявила она ERR, подчеркнув, что даже если Лось предваряет свои посты в социальных сетях словами «Я, как приехавший из России еврей», он не перестает быть художественным руководителем таллиннского Русского театра, и поэтому его высказывания также должны отражать театральные ценности. «Если посмотреть полемику, связанную с Лосем в СМИ, то большинство историй крутилось не вокруг него, а касалось конкретно и Русского театра».

Итак, таллиннский Русский театр также публично признал, что деятельность Лося оказывает прямое негативное влияние на деятельность театра.

 

Тайное одобрение или юридический брак?

Мы вспомним слово в слово, что и когда говорил товарищ Лось.

А именно, в августе 2022 года, то есть когда полгода длились оборонительные бои украинцев и организованный Российской Федерацией геноцид в Украине, он написал в своем аккаунте в социальной сети следующие строки: «Знаете, почему я, русский еврей, проживший в Эстонии всего (уже?) пять лет, так обижен и возмущен этой бесконечной тирадой про антироссийские санкции? Когда под оживленные тосты о поддержке вооруженных сил Украины и победе Добра над Злом, вдруг изо всех щелей полезла гнилая, убогая русофобия, и никто не сморщил нос и не сказал вслух: «Фу!» Подходящий же момент, не так ли? Расплачиваться за все, попирать все свободы и права граждан РФ, как будто у нас и без этого проблем мало. Что будет с нашими правами? На какой черте остановятся наши ретивые соседи? Когда-то, помню, совсем недавно, с таким же рвением уничтожали евреев в Эстонии...»

Общеизвестно, что проведение параллелей между Украиной и ее сторонниками, Холокостом и тоталитарным коричневорубашечным режимом того времени характерно для пропаганды враждебной нам соседней страны. И это несмотря на то, что если чьи-либо действия в мире сегодня несут на себе печать этнической чистки, то это действия Российской Федерации, что к востоку от нас.

Поэтому здесь приходится согласиться и с ELDL, и с директором таллиннского Русского театра, что это был непозволительный пост, нанесший вред репутации Русского театра.

Анализируя вышеизложенное, неизбежно возникает вопрос: почему было необходимо идти на компромисс с Лосем? На это трудно найти ответ, поскольку обстоятельства скорее говорят против такого решения. Потому что заявления Лося были также несправедливыми и оскорбительными и с точки зрения эстонского государства, его населения и истории.

Кроме того, делать подобные публичные заявления в то время, когда Российская Федерация буквально убивает невинных людей в Украине, крайне цинично и безответственно.

Также сомнительна с морально-этической точки зрения и ситуация, когда человека, уволенного за подобные высказывания, озолачивают за спиной. Хотя бы потому, что компромисс был заключен на деньги налогоплательщиков.

Кто-то должен быть привлечен к ответственности, факты должны выйти наружу

Здесь мы можем пойти по двум путям рассуждений. В первом случае предположим, что работодатель Лося тайно одобрял действия своего сотрудника, но вынужден был осудить их публично. Чтобы хоть как-то заставить замолчать кричащую совесть и обиженного экс-сотрудника, было найдено, казалось бы, потрясающее решение: руководитель публично сделал гримасу, но тайно похлопал Лося по плечу и выплатил компенсацию. Волки сыты, овцы целы. Все могло быть так, по крайней мере, пока компромисс оставался в четырех стенах.

В другом случае Лосю и впрямь был выдан «волчий билет». Но затем в театре начали анализировать правовые основания прекращения трудовых отношений и решили, что вместо того, чтобы отстаивать свою позицию и решение в суде, лучше тихо и самостоятельно урегулировать вопрос, чтобы не допустить большего ущерба.

Если с моральной точки зрения первый вариант однозначно хуже, то и в случае второго надо задать тот же вопрос: кто несет ответственность за такую ​​ситуацию? Какой сигнал посылает руководство таллиннского Русского театра общественности (в том числе убежденным поклонникам агрессии Российской Федерации)? Должны ли и 15 000 евро, подлежащие выплате по решению суда Юри Кивитом, высмеивавшим государственный гимн Эстонии, остаться по тайной договоренности не подлежащими к уплате?

Мы не можем смириться с тем фактом, что возможны тайные компромиссы с деньгами налогоплательщиков; это то, с чем нельзя соглашаться. Здесь также важно выяснить, регулировался ли этот эпизод только на театральном уровне, или же в Минкульте тоже было известно о решении? Если да, то ситуация еще серьезнее.

Должно быть проведено расследование

Здесь отмечу, что я подал в Русский театр запрос на публичную информацию по этой теме, на что получил (к сожалению, как и ожидалось) короткое письмо от адвоката Алексея Ратникова - того самого человека, который представлял Русский театр в споре с гражданином России Филиппом Лосем и в заключении мирового соглашения. Единственный содержательный ответ по поводу компромисса был следующий: компромисс был заключен в суде во избежание дополнительных процессуальных издержек, которые в противном случае неизбежно возникли при судебном разбирательстве.

На этом основании все ответчики мира, получившие исковое заявление, могли бы тут же соглашаться на компромисс и отказываться от своих позиций. На вопросы, на каком правовом основании был заключен тайный компромисс, была ли выплачена компенсация Лосю, насколько велики затраты для Русского театра, а также на просьбу передать материалы дела, последовал стандартный ответ: стороны не могут раскрыть условия компромисса, поскольку именно это было определено компромиссом и постановлением суда. И это несмотря на то, что учредителем театра является Эстонская Республика, и поэтому на SA Vene Teater распространяются вытекающие из Закона о публичной информации обязательства по распространению публичной информации.

Эстонское государство снова позволило себя одурачить - оно позволило российскому распространителю пропаганды, пользовавшемуся в эмиграции западным благополучием, злоупотребить им, и наградило его огромной суммой денег. Разумеется, за счет налогоплательщика, которому сейчас как жернова вешают на шею новые повышения налогов. Я думаю, что хотя Русский театр считает себя выше закона, необходимо пролить свет на этот вопрос с учетом общественных интересов, поскольку необходимо защищать как деньги налогоплательщиков, так и безопасность нашей страны.

Наконец: почему и на каком основании у товарища Лося до сих пор есть вид на жительство? Поднятые мною вопросы, несомненно, требуют возбуждения процедуры расследования компетентными органами.

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