«Новости в 7» за 30 апреля: почему не удалось отправить нового мэра Таллинна в отставку, КПП на границе в Нарва перестает работать по ночам, Фонд «Таллиннский русский лицей» прекратит работу, в столице открылся центр просвещения родителей Perepesa

Сегодня в выпуске:

- Попытка отправить в отставку нового мэра Таллинна провалилась. Что побудило центристов и депутатов от EKRE выразить недоверие Евгению Осиновскому и какой была реакция представителей правящей коалиции

- Это важно: рост цен в Эстонии продолжается; Фонд интеграции приглашает в языковые походы; мужчина в Лондоне напал на людей с самурайским мечом

- Снижение потоков грузов и людей плюс экономия средств: правительство решило перевести пункты пропуска на границе с Россией на дневной режим работы. Как к этому шагу готовятся в Нарве, где новый порядок будет введен уже с 1 мая, выяснял наш корреспондент в регионе

- Новая правящая коалиция в Таллинне заявила о планах по закрытию нескольких учреждений с городским участием. Среди них и фонд Таллиннский русский лицей.

- Это интересно: почему представители конкурса "Евровидение" предъявляют претензии к партии Eesti 200; над Нью-Йорком был замечен неопознаный летающий объект и видео с необычно ловким аллигатором поразило десятки миллионов пользователей соцсетей

- В столице открылся центр консультаций и поддержки по вопросам семьи и воспитания детей Perepesa или Семейное гнездо, являющийся частью уже работающей в других городах Эстонии сети. Какие специалисты здесь ведут прием и с какими проблемами и заботами к ним могут обращаться родители?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 30 апреля.

Это был финальный, заключительный выпуск нашей передачи.

Создатели программы «Новости в семь» прощаются с вами, спасибо что были с нами эти два года!

Оставайтесь на Канале 7 и всего вам доброго!