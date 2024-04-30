Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 апреля: почему не удалось отправить нового мэра Таллинна в отставку, КПП на границе в Нарва перестает работать по ночам, Фонд «Таллиннский русский лицей» прекратит работу, в столице открылся центр просвещения родителей Perepesa
Сегодня в выпуске:
- Попытка отправить в отставку нового мэра Таллинна провалилась. Что побудило центристов и депутатов от EKRE выразить недоверие Евгению Осиновскому и какой была реакция представителей правящей коалиции
- Это важно: рост цен в Эстонии продолжается; Фонд интеграции приглашает в языковые походы; мужчина в Лондоне напал на людей с самурайским мечом
- Снижение потоков грузов и людей плюс экономия средств: правительство решило перевести пункты пропуска на границе с Россией на дневной режим работы. Как к этому шагу готовятся в Нарве, где новый порядок будет введен уже с 1 мая, выяснял наш корреспондент в регионе
- Новая правящая коалиция в Таллинне заявила о планах по закрытию нескольких учреждений с городским участием. Среди них и фонд Таллиннский русский лицей.
- Это интересно: почему представители конкурса "Евровидение" предъявляют претензии к партии Eesti 200; над Нью-Йорком был замечен неопознаный летающий объект и видео с необычно ловким аллигатором поразило десятки миллионов пользователей соцсетей
- В столице открылся центр консультаций и поддержки по вопросам семьи и воспитания детей Perepesa или Семейное гнездо, являющийся частью уже работающей в других городах Эстонии сети. Какие специалисты здесь ведут прием и с какими проблемами и заботами к ним могут обращаться родители?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 30 апреля.
Это был финальный, заключительный выпуск нашей передачи.
Создатели программы «Новости в семь» прощаются с вами, спасибо что были с нами эти два года!
Оставайтесь на Канале 7 и всего вам доброго!