Русский театр ищет пути развития, не исключая возможности переименования

Алликмаа объяснил, что Министерство культуры разрабатывает для всех государственных театров Эстонии так называемые ожидания учредителя, в которых прописывается, в каком направлении они должны развиваться в ближайшее время: сколько постановок должно быть в год, к какой посещаемости необходимо стремиться, на каких авторов обратить внимание и т. д.