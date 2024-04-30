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Русский театр ищет пути развития, не исключая возможности переименования

Ольга Лебедева
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Русский театр открывает 75-й сезон (2022 год).
Русский театр открывает 75-й сезон (2022 год). Фото: Konstantin Sednev

Вчера, 29 апреля, в Таллинне состоялось собрание, на котором обсуждались пути развития Русского театра. На встрече присутствовали члены совета, руководство и сотрудники театра, а также представители Министерства культуры. Председатель совета Русского театра Маргус Алликмаа подтвердил Rus.Postimees, что вопрос о возможном переименовании действительно поднимался, но не был ключевым.

Алликмаа объяснил, что Министерство культуры разрабатывает для всех государственных театров Эстонии так называемые ожидания учредителя, в которых прописывается, в каком направлении они должны развиваться в ближайшее время: сколько постановок должно быть в год, к какой посещаемости необходимо стремиться, на каких авторов обратить внимание и т. д.

«В настоящее время эти ожидания учредителя еще не до конца сформулированы, они находятся в стадии разработки», - сказал Алликмаа, добавив, что вчерашняя встреча скорее была подготовительной работой к составлению целей, которые будут поставлены перед Русским театром.

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