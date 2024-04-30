Секретный доклад Иранские спецслужбы изнасиловали и убили 16-летнюю протестующую, исчезнувшую в Тегеране. Ранее власти говорили, что она покончила с собой

Согласно отчету, задержавшие Нику попытались отвести ее в полицейский участок, расположенный недалеко от места задержания, но он был переполнен.

Тогда они отправились в центр содержания под стражей, расположенный в 35 минутах езды: начальник этого центра сначала согласился принять Нику, но потом передумал.

«Обвиняемая [Ника] постоянно ругалась и скандировала», — рассказал он следователям для отчета.

В участке находились еще 14 женщин-заключенных, и ему казалось, что она может взбудоражить остальных.

Руководитель «Команды 12» Мортеза Джалиль снова обратился в штаб-квартиру КСИР за советом, говорится в отчете: ему посоветовали отправиться в печально известную тегеранскую тюрьму Эвин.

По дороге туда, он услышал позади себя грохот, доносящийся из заднего отсека фургона.

Один из мужчин, находящийся с Никой в заднем отсеке (его зовут Бехруз Садеги), рассказал, что, как только ее посадили обратно в фургон после отказа в центре временного содержания, Ника начала ругаться и кричать.

«Араш Калхор заткнул ей рот своими носками, но она начала сопротивляться. Тогда Садег [Монджази] положил ее на морозильный ларь и сел на нее. Ситуация нормализовалась», — рассказал он следователям.

Фото: BBC

«Я не знаю, что произошло, но через несколько минут она начала ругаться. Я ничего не видел, только слышал, как она ругается и бьется», — добавил Бехруз Садеги.

Араш Калхор рассказал еще больше леденящих душу подробностей.