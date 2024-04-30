Финансовая комиссия Рийгикогу поддержала законопроект, призванный сократить необходимость использования мелких евромонет.
Председатель комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что законопроект предусматривает сокращение необходимости использования монет номиналом 1 и 2 цента, так как оплата мелкими монетами в магазинах производится редко, а их производство и обращение оказывают значительное влияние на окружающую среду.
«Законопроект установит требования по округлению сумм, где фигурируют монеты в один и два евроцента», – сказала Аккерманн. Она добавила, что, согласно правилам округления, при оплате наличными сумма будет округляться с точностью до ближайших пяти центов.
При оплате картой ничего не изменится, и стоимость покупки по-прежнему будет списываться с карты с точностью до одного цента. Оплата монетами номиналом один и два цента также не изменится в случае, если на этом будет настаивать покупатель. В этом случае магазин будет обязан их принять.
Однако с 2025 года эти монеты не будут выдаваться в качестве сдачи. Наименьший номинал монет, выдаваемых магазином, составит 5 центов.
«Учитывая расходы и пользу, сопряженные с мелкими евромонетами, дальнейшее их производство не является целесообразным», – сказал член финансовой комиссии Айвар Кокк.
Он отметил, что в последние годы в среднем Банк Эстонии ежегодно выпускал в обращение порядка 40 тонн монет номиналом один и два цента. Лишь минимальная часть из них используется для оплаты покупок, а в центробанк в год возвращается порядка трех процентов выпущенных мелких монет.
Массовый выход мелких монет из обращения приводит к их перепроизводству и оставляет экологический след.
Кокк пояснил, что при каждой сделке наличными потребитель может получать дополнительно или терять до двух центов. Так как в соответствии с математическими правилами округление производится как в большую, так и в меньшую сторону, его влияние со временем выравнивается.
Кроме того, у потребителя останется возможность отказаться от округления, выбирая в пользу оплаты картой. Менять цены на товары продавцам будет нецелесообразно, так как продуктовую корзину составляет клиент, а округляться будет лишь общая стоимость корзины.
Проблема с оборотом мелких монет актуальна во всех государствах еврозоны, но единой договоренности относительно округления цен достигнуто не было. В то же время, шесть государств уже ввели округление: Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Словакия и Италия. Также это планирует сделать Литва.
Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о переходе на евро и, в связи с этим, в другие законы (399 SE) пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 8 мая. Комиссия предложила закончить второе чтение.