По традиции мэр Тарту Урмас Клаас на одну ночь передал власть студентам и в честь Вальпургиевой ночи выпил кружку пива. «Вам не обязательно завтра рано утром вставать, чтобы вернуть власть, я обещаю, что приду и заберу ее сам», - сказал мэр Клаас собравшимся у Ратуши студентам.

Отдавший на ночь власть мэр Урмас Клаас не отстал от студента в скорости опустошения кружки пива. Фото: Kristjan Teedema

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер подчеркнул важность студенческих корпораций в истории и призвал нынешних членов задуматься о том, как сохранить студенческие традиции.

«Студенческие корпорации всегда имели свое значение в обществе, и я рекомендую задуматься о том, в чем заключается это значение в настоящее время», - сказал Ассер студентам.

Шествие от улицы Ванемуйзе через Ратушную площадь, наконец, добралось до памятника Карлу Эрнсту фон Бэру, где молодые члены студенческих корпораций по традиции помыли бронзовую голову ученого шампанским.