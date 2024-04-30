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Фото и видео Вся власть в Тарту перешла в руки студентов (1)

rus.postimees.ee Вейки Ояперв
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Тартуские студенты традиционно захватили власть у мэра в Вальпургиеву ночь и будут веселиться до раннего утра.

По традиции мэр Тарту Урмас Клаас на одну ночь передал власть студентам и в честь Вальпургиевой ночи выпил кружку пива. «Вам не обязательно завтра рано утром вставать, чтобы вернуть власть, я обещаю, что приду и заберу ее сам», - сказал мэр Клаас собравшимся у Ратуши студентам.

Отдавший на ночь власть мэр Урмас Клаас не отстал от студента в скорости опустошения кружки пива.
Отдавший на ночь власть мэр Урмас Клаас не отстал от студента в скорости опустошения кружки пива. Фото: Kristjan Teedema

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер подчеркнул важность студенческих корпораций в истории и призвал нынешних членов задуматься о том, как сохранить студенческие традиции.

«Студенческие корпорации всегда имели свое значение в обществе, и я рекомендую задуматься о том, в чем заключается это значение в настоящее время», - сказал Ассер студентам.

Шествие от улицы Ванемуйзе через Ратушную площадь, наконец, добралось до памятника Карлу Эрнсту фон Бэру, где молодые члены студенческих корпораций по традиции помыли бронзовую голову ученого шампанским.

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