Компания Microsoft Eesti, в которой работает более 400 человек, является одним из самых щедрых работодателей Эстонии: в прошлом году средняя брутто-зарплата составила там более 7000 евро, пишут «Деловые ведомости».
Даже высокооплачиваемые сотрудники Microsoft Eesti недовольны своей зарплатой
Глава компании Танель Эрм пояснил, что это не совсем так, и их сотрудники получают зарплату среднего разработчика в Эстонии: столь высокие цифры в Инфобанке Äripäev обусловлены бонусами, которые предлагаются работникам, например, акциями или премиями.
На вопрос, чем больше всего недовольны сотрудники Microsoft Eesti, исходя из внутренних опросов компании, Эрм ответил, что это, как ни парадоксально, зарплата.
По его словам, инфляция значительно снизила покупательную способность, и это также отразилось на удовлетворенности сотрудников своей заработной платой: «Даже если компания хорошо платит, при двадцатипроцентной инфляции покупательная способность страдает».
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