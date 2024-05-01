Даже высокооплачиваемые сотрудники Microsoft Eesti недовольны своей зарплатой

Глава компании Танель Эрм пояснил, что это не совсем так, и их сотрудники получают зарплату среднего разработчика в Эстонии: столь высокие цифры в Инфобанке Äripäev обусловлены бонусами, которые предлагаются работникам, например, акциями или премиями.

На вопрос, чем больше всего недовольны сотрудники Microsoft Eesti, исходя из внутренних опросов компании, Эрм ответил, что это, как ни парадоксально, зарплата.

По его словам, инфляция значительно снизила покупательную способность, и это также отразилось на удовлетворенности сотрудников своей заработной платой: «Даже если компания хорошо платит, при двадцатипроцентной инфляции покупательная способность страдает».

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