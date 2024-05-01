Встречаемся в Доме Хопнера: Эвелина Ведом расскажет о святых и грешниках в живописи и кино

На лекции Эвелины Ведом поговорим о самых известных образах святых и грешников в живописи и кино: о Марии Магдалине и святом Николае, католической монахине Бенедетте и художнике Караваджо, герцоге Бекингеме и фаворитке французского короля Жанне Дюбарри. Четырем последним посвящены нашумевшие фильмы, которые совсем недавно вышли на кино- и телеэкраны.

На лекции узнаем, была ли Бенедетта настоящей святой или монахиней, которой овладели порочные страсти. Эвелина Ведом расскажет о том, почему художник Караваджо оказался на острове Мальта, где он черпал вдохновение, и кто послужил моделью при изображении святых на его знаменитых картинах. Насколько реальный герцог Бекингем соответствовал тому образу, который создал французский писатель Александр Дюма в романе «Три мушкетера»?

На лекции Эвелины Ведом вспомним и про известную историю с подвесками королевы, а также узнаем, почему Жанну Дюбарри, фаворитку французского короля Людовика XV, изображали в качестве богини Флоры, как сложилась ее жизнь, и где ей было суждено окончить свои дни. Будут и другие увлекательные сюжеты.

После выступления Эвелины Ведом вечер продолжится знакомством с французскими винами. Известный таллиннский сомелье Юрий Братчик из фирмы Bestwine не просто расскажет о винах Франции, но и поможет в дальнейшем более уверенно себя чувствовать, находясь перед стеллажом с французскими винами или получив карту вин в ресторане.

Поговорим о кинообразах и картинах с изображением знаменитых святых и грешников, а также насладимся качественным французским вином - 23 мая в Доме Хопнера.

Фото: Афиша мероприятия

Эвелина Ведом - историк искусства и переводчик издательства Художественного музея Эстонии. Многие знают ее как организатора и куратора выставок исторического костюма в замке Фалль и коллекционера фарфора, ее экскурсии и лекции всегда пользуются большой популярностью у публики.

Билеты возможно приобрести через Piletilevi. Дополнительная информация: Roman.Ljagu@hopnerimaja.eu.