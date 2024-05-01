Едва спаслись Из-за угрозы взрыва газа эвакуировали жильцов многоквартирного дома

На прошлой неделе из находящейся в Кохтла-Ярве квартиры поступил сигнал пожарной тревоги. Центр управления G4S связался с владельцем квартиры, и хотя тот находился дома, он попросил прислать патруль, так как подъезд был задымлен и было непонятно, откуда идет дым. Информацию незамедлительно передали и спасателям. На месте происшествия выяснилось, что у соседа на первом этаже начал дымить газовый бойлер, дым проник в коридор, из-за чего и сработал дымовой датчик.

Отреагировавшие на вызов спасатели вошли в квартиру, где дымился бойлер, чтобы ликвидировать очаг возгорания. В то же время жильцов трехэтажного дома эвакуировали, в подъезде перекрыли газ. По предварительным данным, пожар начался из-за электрического полотенцесушителя, находившегося в том же помещении, что и бойлер, и пламя перекинулось от полотенцесушителя на бойлер. Владельцу квартиры запретили пользоваться электросистемой до тех пор, пока ее не проверят электрики. Также квартирному товариществу запретили включать газовую систему, пока техники не проведут техобслуживание.

Медики осмотрели на месте трех находившихся в доме человек, один был доставлен на автомобиле скорой помощи в больницу для более тщательного осмотра.