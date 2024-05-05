Страховщики: лояльные клиенты могут продлить страховку для своего животного

Представитель страхового общества If, практически единственного в Эстонии, предлагающего страховку для домашних любимцев, Ирина Буракова объяснила, что страхование животных имеет свои ограничения: «Если вы оформляете первичную страховку и до того страховки у вас не было, ограничением является возраст животного - ее можно получить до семи лет. Но какое-то время назад мы запустили программу лояльности».

Бонусом для тех, кто страховал животное на протяжение долгого времени стало продление страховки. «Если животное страховалось у нас непрерывно пять лет, в принципе страховку можно продлить еще на три года», - сказала она. То есть, до десятилетия кошки или собаки.

Насколько полезна страховка? Нужно ли сделать ее обязательной? И почему ветеринарная помощь в Эстонии настолько дорогая? На эти и другие вопросы, связанные с содержанием домашних животных, попытаются ответить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 6 мая, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.