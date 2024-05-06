Ветеринар: цены устанавливает не врач, а клиника

«Я работал в круглосуточной клинике, где очень часто происходили разные конфликтные ситуации, - рассказал врач. - Доктор, ассистент или администратор берут на себя весь удар, тут же происходят скандалы, разборки». В практике Глеба Пакина была даже история, когда одна женщина, узнав цену за лечение, схватила свою собаку и выпрыгнула в окно.

«Вся эта ценовая политика построена на том, что есть хозяин клиники, есть тот, кто устанавливает прейскурант, есть сети клиник, у которых и оборот больше, и цены выше. И нужно понимать, что это - бизнес, а врач лишь выполняет свою работу», - подчеркнул Пакин.

Как справиться с ценами на лечение и не навредить своему домашнему любимцу, и на какие уловки еще идут владельцы, чтобы не оплачивать лечение и уход за животным? На эти и другие вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 6 мая, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.