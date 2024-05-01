Lux Express открывает ночное автобусное сообщение между Тарту и Ригой

Новый рейс обеспечивает удобный доступ к ранним утренним вылетам из аэропорта Риги, который обслуживает более 20 европейских направлений и предлагает стыковочные рейсы по всему миру, сообщает сайт предприятия.

В дополнение к ночному сообщению с 1 мая автобусы Lux Express отправляются из Тарту в Ригу ежедневно в 8:15 и 18:20. Из Риги можно уехать в Тарту и Валга ежедневно в 7:30, 15:45 и 18:45. Автобусы Lux Express отправляются из аэропорта Риги в Тарту и Валга в 15:00 и 17:45.