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Президенты Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление

BNS
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Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа.
Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

В среду, 1 мая, президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа сделали совместное заявление по случаю 20-летия вступления стран Балтии в Европейский союз, подчеркнув важность членства в ЕС для благосостояния населения, безопасности и экономического роста трех стран.

Президенты считают необходимым начать в июне переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, чтобы продолжить работу по устранению серых зон в Европе.

«Страны Балтии вступили в Европейский союз 1 мая 2004 года. В паспортах наших граждан появилась отметка "Европейский союз", что знаменует триумфальное возвращение на наше законное историческое место в европейской семье. Членство в ЕС и НАТО коренным образом изменило геополитический ландшафт и определило будущее стран Балтии», - говорится в заявлении глав трех государств.

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