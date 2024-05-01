В среду, 1 мая, президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа сделали совместное заявление по случаю 20-летия вступления стран Балтии в Европейский союз, подчеркнув важность членства в ЕС для благосостояния населения, безопасности и экономического роста трех стран.
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Президенты Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление
Президенты считают необходимым начать в июне переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, чтобы продолжить работу по устранению серых зон в Европе.