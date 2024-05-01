Президенты Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление

Президенты считают необходимым начать в июне переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, чтобы продолжить работу по устранению серых зон в Европе.

«Страны Балтии вступили в Европейский союз 1 мая 2004 года. В паспортах наших граждан появилась отметка "Европейский союз", что знаменует триумфальное возвращение на наше законное историческое место в европейской семье. Членство в ЕС и НАТО коренным образом изменило геополитический ландшафт и определило будущее стран Балтии», - говорится в заявлении глав трех государств.