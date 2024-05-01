Аренда электросамоката или автомобиля обернулась неприятным опытом? Читайте, как себя защитить!

Во-первых, обязательно прочитайте условия предоставления услуги и ознакомьтесь со своими обязательствами, чтобы убедиться, что вы действуете правильно. Например, одним из важнейших требований при аренде автомобиля является то, что вы должны проверить его и зафиксировать все неисправности до того, как начнете движение. В противном случае поставщик услуги может потребовать от потребителя возмещения ущерба, как если бы последний сам причинил ущерб во время использования транспортного средства.

Однако если это именно вы нанесли ущерб автомобилю во время его использования, ваш первый шаг и обязанность - немедленно сообщить об этом поставщику услуги. Для этого необходимо сфотографировать повреждения автомобиля и отправить зафиксированные дефекты на официальный адрес электронной почты поставщика услуги. Уведомление через приложение также является приемлемым вариантом, но для общей ясности правильнее будет все же уведомить поставщика услуги о повреждении по электронной почте.

Бремя доказывания ущерба также лежит на поставщике услуги как на истце. КППС постановила, что продавец должен доказать основание иска, также само требование о возмещении убытков по договору не должно быть голословным. На стороны возлагается бремя доказывания фактов и утверждений, выдвинутых ими, точно так же, как и в споре, рассматриваемом в суде.

При возникновении каких-либо проблем с приложением немедленно сообщите об этом поставщику услуг.