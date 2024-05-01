Использование Ираном дронов было минимальным за последние три недели. Причина, вероятно, в сочетании нескольких факторов, пишет Райнер Сакс в сегодняшнем военном отчете.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Иранские дроны куда-то исчезли. В России загорелся еще один нефтеперерабатывающий завод
Начали появляться первые сведения о результатах авиаудара по Крыму в ночь на 30 апреля. По данным боевиков, действующих в Крыму, вновь подвергся обстрелу военный аэродром Джанкой на севере Крыма, по которому было выпущено пять ракет. Кроме того, есть сообщения о взрывах еще в трех местах, в том числе в Симферополе. По данным украинских СМИ, основной целью ударов стали объекты ПВО и ВВС российской армии. Однако очень точных сведений о потерях российской армии нет.
Сегодня ночью дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. Завод расположен в 500 км от границы с Украиной. Вспыхнул крупный пожар. Были также сообщения о дронах из других частей России. Из других частей России также поступали сообщения о дронах.
Российские атаки в Одессе
Сегодня ночью российская армия вновь атаковала Одессу баллистической ракетой. Три человека погибли. В Одессе российская армия целенаправленно атакует именно территорию города, чтобы нанести потери. Если во второй половине прошлого года были попытки ударить по портам Одесской области и тем самым воспрепятствовать экспорту украинских товаров, то сейчас атаки стали гораздо реже, но направлены на жилые районы города.
Использование иранских дронов также было минимальным за последние три недели. Причина, вероятно, в сочетании нескольких факторов. С одной стороны, защита Украины от дронов становится все более эффективной. С другой стороны, Украина ранее атаковала заводы в России, где производились дроны. Несколько мест, связанных с использованием и хранением донов в Крыму и на юге России, были успешно атакованы.
На данный момент Иран явно не может поставлять в Россию дроны в больших количествах. Возможно, распространяемая в СМИ информация о том, что Россия может производить тысячи «шахедов», не совсем верна. По данным украинской разведки, однако, Россия сейчас работает над производством ударных дронов.
В заключение можно сказать, что у России недостаточно «шахедов», чтобы постоянно наносить с их помощью массированные авиаудары. Однако если разработки дронов окажутся успешными, эти атаки будут возобновлены в ближайшее время.
На линии фронта
Интенсивные атаки российской армии продолжались.
- В районах Сватово и Северодонецка российские части продолжали попытки наступления на город Купянск. Очень активно удары велись в направлении города Лиман, где российская армия использует самые боеспособные подразделения в регионе. Активные удары происходили также в направлении города Сиверск. Сообщений об успехах российских частей нет.
- Атаки российских частей западнее и южнее Бахмута были очень активными. По состоянию на вчерашний день неизвестно, смогли ли российские подразделения улучшить свои позиции.
- На северо-запад от Авдеевки также продолжались массированные атаки российских войск. Имеются неподтвержденные сообщения о наступлении российских частей на север от Авдеевки. На южной части этого участка фронта также активны удары, но заметных изменений в размещении войск не происходит.
- На Южном фронте российская армия провела несколько неудачных атак. Наступление частей на восточном берегу Днепра также не дало результатов. Три дня назад командование Южного фронта Украины заявило, что освободило остров Нестрига в дельте Днепра. По данным российских источников, им удалось изгнать украинские войска, по крайней мере, с большей части острова. Вчера украинское военное командование заявило, что атаки на остров не увенчались успехом и остров по-прежнему находится под их контролем.
Это не самый важный военный вопрос, но расширение контроля Украины над островами дельты Днепра существенно беспокоит российское командование, поскольку затрудняет действия подразделений в непосредственной близости от восточного берега Днепра. Украина, судя по всему, намеренно муссирует информацию о происходящем на острове, чтобы привлечь внимание российского военного командования на стратегическом уровне.
- В Тбилиси, столице Грузии, полиция атаковала людей, которые вчера вечером начали протест против рассмотрения в парламенте закона об иностранных агентах. Были использованы и водометы, и слезоточивый газ, однако полностью разогнать протестующих не удалось, и демонстрация у здания парламента продолжается. Маловероятно, что протест может перерасти в более крупные беспорядки, и парламент в конечном итоге примет закон.