ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Иранские дроны куда-то исчезли. В России загорелся еще один нефтеперерабатывающий завод

На данный момент Иран явно не может поставлять в Россию дроны в больших количествах. Возможно, распространяемая в СМИ информация о том, что Россия может производить тысячи «шахедов», не совсем верна. По данным украинской разведки, однако, Россия сейчас работает над производством ударных дронов.

В заключение можно сказать, что у России недостаточно «шахедов», чтобы постоянно наносить с их помощью массированные авиаудары. Однако если разработки дронов окажутся успешными, эти атаки будут возобновлены в ближайшее время.

Украинский волонтер идет среди разрушенных домов в Часовом Яру. Фото: Ману Брабо / WSJ

На линии фронта

Интенсивные атаки российской армии продолжались.

- В районах Сватово и Северодонецка российские части продолжали попытки наступления на город Купянск. Очень активно удары велись в направлении города Лиман, где российская армия использует самые боеспособные подразделения в регионе. Активные удары происходили также в направлении города Сиверск. Сообщений об успехах российских частей нет.

- Атаки российских частей западнее и южнее Бахмута были очень активными. По состоянию на вчерашний день неизвестно, смогли ли российские подразделения улучшить свои позиции.

- На северо-запад от Авдеевки также продолжались массированные атаки российских войск. Имеются неподтвержденные сообщения о наступлении российских частей на север от Авдеевки. На южной части этого участка фронта также активны удары, но заметных изменений в размещении войск не происходит.