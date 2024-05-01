Квалификация высшего образования странами Балтии и Бенилюкса признается автоматически

Это предусмотрено договором об автоматическом признании квалификаций высшего образования между Латвией, Литвой, Эстонией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Соглашение было подписано странами 14 сентября 2021 года. Латвия ратифицировала его в 2022 году.

Юридически обязывающие взаимные соглашения об автоматическом признании квалификаций высшего образования первоначально были заключены отдельно в между Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, а также между странами Балтии. Эти региональные соглашения были объединены в многосторонний договор о расширении автоматического признания квалификаций высшего образования в Европейском пространстве высшего образования.

Как заявила министр образования и науки Анда Чакша, международное образование стало необходимостью, открывающей новые академические и профессиональные перспективы и повышающей конкурентоспособность. Она отметила, что страны Балтии и Бенилюкса в настоящее время являются единственными регионами, где официально установлено автоматическое признание квалификаций высшего образования.