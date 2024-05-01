Водометы и избитые оппозиционеры: власти разогнали акцию против «закона об иноагентах» около парламента Грузии

Некоторые пытались построить баррикады, используя для этого мусорные баки, навесы и железные заграждения.

Столкновения перед парламентом и избитые оппозиционеры

Нина Ахметели, корреспондент Би-би-си в Тбилиси:

Протестующие начали собираться перед парламентом на очередную акцию протеста против закона законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» к вечеру во вторник.

Группа студентов под барабанную дробь энергично прошла перед парламентом и присоединилась к протестующим, которые собрались у входа с задней стороны здания.

Здесь они стали скандировать: «Чья это страна? Моя!» Скандирование сменяли песни.

Ситуация резко обострилась, когда демонстранты передвинулись к месту, откуда должны были выйти депутаты. Вскоре здесь появился спецназ. Против протестующих был применен, предположительно, перцовый спрей.

Позднее были разогнаны участники акции протеста непосредственно перед парламентом, где оставалась основная часть демонстрантов.

В МВД заявили, что протест на проспекте Руставели вышел за законные рамки мирного протеста и принял насильственный характер. Но после каждого разгона протестующие снова возвращаются на проспект Руставели.

Между тем, грузинский телеканал «Формула» распространил кадры, на которых видно, как мужчина в балаклаве, стоявший вместе со спецназом, подходит к одному из протестующих и с силой ударяет его в лицо.

Есть видеозапись, на которой видно, как лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, который подошел к спецназу с поднятыми руками, грубо бросают на землю.