Опубликованные в среду Министерством финансов данные показывают, что уровень зарплат чиновников в течение года остался практически прежним. Если в последние годы зарплата чиновников росла в целом схожими темпами со средними темпами по Эстонии, то в 2024 году рост будет отставать от него.
Министерство финансов обнародовало данные о зарплатах госчиновников
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, остановка роста зарплат связана с заморозкой фонда оплаты труда бюджетников в 2024 году.
«Учитывая сложное положение финансов государства, понятно, что необходимы любые шаги, которые помогут нам сократить расходы. Так же, как мы сократили повышение зарплат министрам и другим высокопоставленным госслужащим, вклад остальных тоже закономерен, - сказал он. - Если решения, принятые правительством в 2022 году, привели к повышению заработной платы на 13 процентов, то в результате заморозки заработной платы мы сейчас находимся на уровне четырех процентов. Прекращение выплаты зарплаты или ее снижение, конечно, не является самоцелью, но цель состоит в том, чтобы заставить учреждения задуматься о том, как более разумно оптимизировать свою деятельность».
Ранее министр отмечал, что заработная плата госслужащих не может лидировать на конкурентном рынке труда, поскольку это создаст давление на заработную плату и нанесет вред развитию экономики Эстонии, но в то же время ее уровень не должен и отставать от уровня на рынку труда, поскольку необходимо обеспечить качество и профессионализм госслужбы. «Это не очень хорошая ситуация, когда частный сектор перекупает у нас специалистов», - сказал Вырклаэв.
По словам советника отдела государственного управления Министерства финансов Мариэль Киви, общий уровень зарплат довольно равномерен. «Если мы посмотрим на сегодняшние цифры, валовая зарплата 35% чиновников составляет менее 2000 евро, 65% - менее 2500 евро. Только шесть процентов чиновников получают высокую зарплату, превышающую 4000 евро», - отметила она.
По уровню заплаты ведущие руководители госслужбы уступают зарплатам работников частного сектора. В этом году индексированное повышение заработной платы высших госслужащих составит 5,3 процента, топ-менеджеров частного сектора - до 11,7 процента. Согласно исследованию зарплат, только уровень зарплат президента, председателя Госсуда и председателя Рийгикогу выше среднего по частному сектору.
Данные о зарплатах, опубликованные Министерством финансов, включают базовую и общую заработную плату государственных служащих, то есть государственных служащих и чиновников местного самоуправления, за 2023 и 2024 годы по состоянию на 1 апреля.
В 2023 году средняя базовая зарплата государственных служащих составила 2407 евро, а общая заработная плата - 2496 евро, в результате чего рост заработной платы государственных служащих составил девять процентов, а муниципальных служащих - почти 13 процентов. Рост зарплат произошел за счет сотрудников специальных служб, то есть полиции, спасателей, иностранных и тюремных чиновников, а также действующих военнослужащих и других лиц, средняя зарплата которых увеличилась на 14 процентов.
По состоянию на 1 апреля текущего календарного года базовая зарплата чиновников составляет 2434 евро, что, в свою очередь, означает годовой прирост на четыре процента.
В прошлом году в государственных учреждениях и учреждениях местного самоуправления работало 19 430 чиновников, из них 16 462 - в государственных учреждениях, а 2 968 - в самоуправлениях.
Министерство финансов в целях обеспечения прозрачности системы оплаты труда государственных учреждений, справедливого вознаграждения и сопоставимости заработной платы 1 мая каждого года раскрывает информацию о заработной плате госслужащих на основании закона.
Согласно закону, заработная плата работников учреждений, работающих по трудовым договорам, не подлежит разглашению.