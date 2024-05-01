Министерство финансов обнародовало данные о зарплатах госчиновников

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, остановка роста зарплат связана с заморозкой фонда оплаты труда бюджетников в 2024 году.

«Учитывая сложное положение финансов государства, понятно, что необходимы любые шаги, которые помогут нам сократить расходы. Так же, как мы сократили повышение зарплат министрам и другим высокопоставленным госслужащим, вклад остальных тоже закономерен, - сказал он. - Если решения, принятые правительством в 2022 году, привели к повышению заработной платы на 13 процентов, то в результате заморозки заработной платы мы сейчас находимся на уровне четырех процентов. Прекращение выплаты зарплаты или ее снижение, конечно, не является самоцелью, но цель состоит в том, чтобы заставить учреждения задуматься о том, как более разумно оптимизировать свою деятельность».

Ранее министр отмечал, что заработная плата госслужащих не может лидировать на конкурентном рынке труда, поскольку это создаст давление на заработную плату и нанесет вред развитию экономики Эстонии, но в то же время ее уровень не должен и отставать от уровня на рынку труда, поскольку необходимо обеспечить качество и профессионализм госслужбы. «Это не очень хорошая ситуация, когда частный сектор перекупает у нас специалистов», - сказал Вырклаэв.