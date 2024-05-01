День Таллинна отметят насыщенной двухдневной программой мероприятий

«Получение в 1248 году Любекского городского права стало важным моментом в истории Таллинна, связавшим наш город с правовым, культурным и экономическим пространством европейских городов. День Таллинна – это память об этом знаменательном событии и дань уважения богатому культурному и историческому наследию нашего города. Программа Дня Таллинна объединяет истории прошлого и настоящего, сближая людей и поддерживая чувство родного города. На этом празднике каждый найдет себе занятие по душе. Мы приглашаем всех присоединиться к этому событию», – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Празднование Дня Таллинна по традиции начнется со встречи премьер-министра и мэра у ворот на Люхике Ялг, которая знаменует собой сотрудничество между Верхним и Нижним городом. Согласно обычаю, премьер-министр должен постучать в городские ворота со стороны Тоомпеа, их откроет мэр, после чего руководители поприветствуют горожан. Премьер-министр Кая Каллас и мэр Евгений Осиновский откроют ворота на Люхике Ялг в среду, 15 мая, в 10:00.

15 мая с 12 до 19 часов для бесплатного посещения будет открыта Таллиннская ратуша, старейшая ратуша в Северной Европе. В этот день под сопровождение Таллиннского полицейского оркестра двери Ратуши торжественно откроет мэр Таллинна.

С 12:30 до 13:15 можно будет насладиться концертом виолончелистов Tšellopoisid, выступающих на балконе здания Таллиннского городского собрания. До 16 часов дом Таллиннского городского собрания будет также открыт для бесплатного посещения.