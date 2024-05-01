Умер гениальный писатель

Его рассказы часто затрагивают темы случайностей и судьбы, а многие из главных героев Остера сами являются писателями, что делает его произведения крайне саморефлексивными.

Остер родился в 1947 году в Ньюарке. По его словам, его писательская жизнь началась в восемь лет, когда он не смог получить автограф своего героя бейсбола Уилли Мейса, потому что у Мейса не оказалось ручки. С тех пор Остер всегда носил с собой ручку.