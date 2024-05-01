На 77-м году жизни умер писатель Пол Остер, сообщает Guardian.
Умер гениальный писатель
Пол Остер, автор 34 книг, в том числе знаменитой «Нью-Йоркской трилогии», скончался на 77-м году жизни от осложнений, вызванных раком легких, подтвердила Guardian его друг и соавтор Джеки Лайден.
Остер стал известен благодаря своим очень стилизованным, своеобразно загадочным постмодернистским вымыслам, в которых рассказчики редко бывают надежными, а сюжетная основа постоянно меняется, писала романистка Джойс Кэрол Оутс в 2010 году.
Его рассказы часто затрагивают темы случайностей и судьбы, а многие из главных героев Остера сами являются писателями, что делает его произведения крайне саморефлексивными.
Остер родился в 1947 году в Ньюарке. По его словам, его писательская жизнь началась в восемь лет, когда он не смог получить автограф своего героя бейсбола Уилли Мейса, потому что у Мейса не оказалось ручки. С тех пор Остер всегда носил с собой ручку.