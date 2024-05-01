«Ужасающие акты насилия». Столкновения студентов в Калифорнийском университете, полиция штурмовала Колумбийский университет

Полицейские заходят в здание по выдвижной платформе Фото: AFP

Администрация университета попросила полицию о помощи после того, как примерно сутки назад «Гамильтон-холл» захватили участники акции протеста в поддержку палестинцев и против действий Израиля в секторе Газа.

В письме, которое университет направил в правоохранительные органы, сказано, что здание перешло под контроль протестующих после того, как в него вошла группа студентов. Затем один из участников акции открыл двери и впустил своих единомышленников.

Полиция сообщает, что демонстранты забаррикадировались в здании и сломали камеры наблюдения.

По словам главы Колумбийского университета Немат Шафик, которая подписала письмо в полицию, эти действия «возглавляли люди, не связанные с университетом». Шафик добавила, что демонстранты незаконно находились в принадлежащем университету здании и занимались в нем вандализмом.

О том, что в протестах принимают участие далеко не только студенты Колумбийского университета, говорил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. По его словам, захват «Гамильтон-холла» был организован «внешними агитаторами».

Однако один из организаторов акции протеста, палестинский ученый Махмуд Халил, который учится в Колумбийском университете, сказал агентству Reuters, что чужаков во время протестов нет. «Это студенты», - утверждает он.

Один из задержанных в автобусе. Фото: AFP

На территории кампуса Колумбийского университета уже около двух недель стоит палаточный лагерь, в котором живут участники акций в поддержку палестинцев.

Колумбийский университет стал первым в США, где начались протесты против войны в Газе.