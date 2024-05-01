Канцлер Всевиов в Каире: действия России по разрущению международного порядка угрожают всему миру

«Мировой порядок, в основе которого лежит сильная Организация Объединенных Наций, должен быть сохранен, - сказал Всевиов и добавил, что реформа Совета Безопасности ООН имеет важное значение. - С одной стороны, географический состав Совета Безопасности должен быть реформирован, с другой стороны, необходимо обеспечить, чтобы его члены уважали и соблюдали принципы международного права, Устава ООН и Международного уголовного суда».

Он добавил, что Россия не проявила готовности выполнять обязательства, возложенные на нее посредством членства в международных организациях. «Россия разрушает мировой порядок, основанный на правилах, и это представляет опасность для всего мира», - сказал Всевиов.

На встречах Всевиов поднял вопрос о необходимости создания специального международного трибунала, где можно было бы судить виновных в преступлении агрессии. «Если агрессия как инструмент внешней политики останется безнаказанной, это окажет разрушительное воздействие на международную безопасность», - заявила канцлер.

На встречах также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газа, и деятельность Ирана. Обсуждались и возможности развития двусторонних отношений между Эстонией и Египтом, а также экономическое, цифровое и образовательное сотрудничество.