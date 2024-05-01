Вступил в силу эстонско-финский договор об обмене данными регистров населения

До сих пор обмен данными регистра населения осуществлялся с Финляндией на основании заключенного в 2005 году, соглашения с гораздо меньшим составом данных - например, до сих пор не учитывались лица с неопределенным гражданством и иностранцы, страны также не обменивались данными, связанными с семейными событиями.

Согласно договору, органы регистра народонаселения будут передавать друг другу в основном основные персональные данные людей. Состав данных граждан Эстонии и Финляндии при обмене данными будет шире, чем в случае мигрантов из других стран между Эстонией и Финляндией.

Начальник отдела по работе с населением Министерства внутренних дел Энель Пунгас указала, что такое соглашение необходимо, чтобы данные в регистрах населения соответствовали действительности и чтобы люди имели право на субсидии и льготы, связанные с местом проживания в конкретной стране.

«Большинство людей, затронутых соглашением, имеют регистрацию своего проживания только в одной стране, но есть и те, чье место жительства зарегистрировано и в Финляндии, и в Эстонии, и это неправильно», - сказала Пунгас.

Хотя соглашение вступает в силу с мая, весь обмен данными по новому соглашению начнется постепенно и зависит от завершения технических решений. Первоначально обмен информацией касается миграции между двумя странами и данных о смерти граждан, проживающих за рубежом.