В мае вступил в силу эстонско-финский договор об обмене данными регистров населения, гарантирующий, что регистры населения Эстонии и Финляндии содержат правильные и актуальные данные и что человек не может иметь официальное место жительства одновременно в обеих странах.
Вступил в силу эстонско-финский договор об обмене данными регистров населения
До сих пор обмен данными регистра населения осуществлялся с Финляндией на основании заключенного в 2005 году, соглашения с гораздо меньшим составом данных - например, до сих пор не учитывались лица с неопределенным гражданством и иностранцы, страны также не обменивались данными, связанными с семейными событиями.
Согласно договору, органы регистра народонаселения будут передавать друг другу в основном основные персональные данные людей. Состав данных граждан Эстонии и Финляндии при обмене данными будет шире, чем в случае мигрантов из других стран между Эстонией и Финляндией.
Начальник отдела по работе с населением Министерства внутренних дел Энель Пунгас указала, что такое соглашение необходимо, чтобы данные в регистрах населения соответствовали действительности и чтобы люди имели право на субсидии и льготы, связанные с местом проживания в конкретной стране.
«Большинство людей, затронутых соглашением, имеют регистрацию своего проживания только в одной стране, но есть и те, чье место жительства зарегистрировано и в Финляндии, и в Эстонии, и это неправильно», - сказала Пунгас.
Хотя соглашение вступает в силу с мая, весь обмен данными по новому соглашению начнется постепенно и зависит от завершения технических решений. Первоначально обмен информацией касается миграции между двумя странами и данных о смерти граждан, проживающих за рубежом.
Лицо, зарегистрированное по месту жительства обеих стран на момент вступления соглашения в силу согласно соглашению остается зарегистрированным только по месту жительства одной страны - той, которую оно само считает своим местом жительства в силу родственных связей, зарабатывания на жизнь или других подобных обстоятельств. С человеком свяжутся, чтобы выяснить это.
Если у лица зарегистрировано место жительства одновременно и в Эстонии, и в Финляндии и до начала обмена данными лицо не выбирает одно зарегистрированное место жительства, это решение принимается за лицо. Место жительства, по которому лицо остается на учете, определяется органом регистрации населения той страны, где в последний раз менялось место жительства лица. Соответствующий орган регистрации населения информирует о своем решении орган регистрации населения другой страны.
Энель Пунгас добавила, что от соглашения выигрывают все, начиная с людей, которым становится легче передавать свои данные из Финляндии в Эстонию или из Эстонии в Финляндию, поскольку самому человеку больше не приходится иметь дело с таким большим количеством документов, до муниципалитетов и государства.
«Однако мы просим людей самостоятельно проверять данные своего регистра народонаселения и при необходимости обновлять их немедленно, а не ждать обмена данными, предусмотренного договором», - сказала Пунгас.
С эстонской стороны технологическую готовность к обмену данными через X-tee обеспечивает Центр информационных технологий и развития (SMIT) МВД.
По данным регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на 1 января в Эстонии проживало 7305 граждан Финляндии, а в Финляндии - 54864 гражданина Эстонии.