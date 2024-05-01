В Ида-Вирумаа распространяются поддельные водительские права

Утром 1 марта этого года 39-летний Дмитрий в Кохтла-Ярве предъявил полиции водительское удостоверение на свое имя, которое, как выяснилось, оказалось поддельным документом, купленным в Интернете.

Экспертиза установила, что документ не является подлинным, так как элементы защиты на нем имитированы и не соответствуют образцу оригинального документа того же вида. Водительское удостоверение было распечатано на струйном принтере.

Суд в рамках соглашения приговорил Дмитрия к 5 месяцам заключения условно с испытательным сроком 18 месяцев за хранение и использование поддельного документа.

Еще один подобный случай произошел в марте прошлого года также в Ида-Вирумаа, когда 39-летний Вадим предъявил полиции поддельные польские водительские права на свое имя.

Этот документ также не имел средств защиты и был изготовлен на струйном принтере.

Как и в предыдущем деле, суд приговорил Вадима к 5 месяцам условно с испытательным сроком 18 месяцев.