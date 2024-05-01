«Я не смог ее защитить»: история девочки, погибшей при попытке пересечь Ла-Манш

«Я никогда не прощу себя. Но путь по морю был моим единственным выбором. Все, что случилось, произошло против моей воли. У меня не было выбора. Люди обвиняют меня и говорят: "Как я мог рисковать своими дочерьми?". Но я 14 лет провел в Европе, и мне отказали», - говорит Ахмед, рассказывая о многолетних неудачных попытках получить вид на жительство в ЕС после побега из Ирака, где Ахмеду, по его словам, угрожали группировки боевиков.Бельгия, как сообщается, отказала ему в убежище, сославшись на то, что Басра, его родной город в Ираке, считается безопасным. По его словам, последние семь лет его дети жили у родственника в Швеции, но недавно ему сообщили, что их вместе с ним депортируют в Ирак.