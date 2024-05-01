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Названа третья страна, чей флаг не будет поднят на Олимпиаде в Париже

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Олимпиада.
Олимпиада. Фото: David Stockman

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вчера объявило, что накажет Тунис, поскольку эта североафриканская страна не полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

Тунис больше не сможет принимать региональные, континентальные или мировые чемпионаты, а тунисский флаг не будет разрешено поднимать на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока ВАДА не восстановит его.

У страны было четыре месяца с ноября 2023 года, чтобы принять изменения в законодательные и нормативные акты в соответствии с кодексом, вступившим в силу в 2021 году, правовой базы Туниса.

Однако сделать этого не удалось, и местное антидопинговое агентство не подало никаких протестов против решения ВАДА.

По данным ВАДА, в мире есть еще две страны с судьбой Туниса: Ангола и Россия.

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