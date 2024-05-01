Названа третья страна, чей флаг не будет поднят на Олимпиаде в Париже

Тунис больше не сможет принимать региональные, континентальные или мировые чемпионаты, а тунисский флаг не будет разрешено поднимать на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока ВАДА не восстановит его.

У страны было четыре месяца с ноября 2023 года, чтобы принять изменения в законодательные и нормативные акты в соответствии с кодексом, вступившим в силу в 2021 году, правовой базы Туниса.

Однако сделать этого не удалось, и местное антидопинговое агентство не подало никаких протестов против решения ВАДА.

По данным ВАДА, в мире есть еще две страны с судьбой Туниса: Ангола и Россия.