Синоптик: возможны ночные заморозки

Кийтсак отмечает, что в ближайшее время будет преобладать высокое атмосферное давление, а температура воздуха пока будет умеренной. «Однако вдоль границы высокого давления с севера приходит более холодный воздух, что немного понижает общий температурный фон и увеличивает вероятность ночных заморозков», - прогнозирует синоптик.