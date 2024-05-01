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Синоптик: возможны ночные заморозки

rus.postimees.ee
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Заморозки. Иллюстративное фото.
Заморозки. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В ближайшие дни возможны ночные заморозки, так как с севера в сторону Эстонии движется более холодный воздух, пишет синоптик Каиро Кийтсак в социальных сетях.

Кийтсак отмечает, что в ближайшее время будет преобладать высокое атмосферное давление, а температура воздуха пока будет умеренной. «Однако вдоль границы высокого давления с севера приходит более холодный воздух, что немного понижает общий температурный фон и увеличивает вероятность ночных заморозков», - прогнозирует синоптик.

Прошлой ночью температура на уровне земли местами опустилась ниже нуля.

«Осадков пока нет или они очень незначительные и местами. Благодаря высокому атмосферному давлению сейчас больше солнечных дней», - добавляет Кийтсак.

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