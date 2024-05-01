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Левые экстремисты подожгли летнюю резиденцию исполнительного директора Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

Сандер Сильм
, экономический журналист
Обновлено 1 мая 2024, 19:05
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Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер в Унтерлюссе, Нижняя Саксония, где концерн строит завод по производству боеприпасов стоимостью 300 миллионов евро.
Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер в Унтерлюссе, Нижняя Саксония, где концерн строит завод по производству боеприпасов стоимостью 300 миллионов евро. Фото: FRIEDEMANN VOGEL

Немецкие левые экстремисты подожгли летнюю резиденцию исполнительного директора оборонно-промышленного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. В качестве причины поджога экстремисты назвали поставки оружия в Украину.

По данным немецких СМИ, резиденция, расположенная в Хермансбурге в Нижней Саксонии, была подожжена ранним утром 30 апреля. Через некоторое время на платформе Indymedia появилось сообщение, в котором леворадикалы взяли на себя ответственность за произошедшее. В опубликованном на платформе заявлении говорится, что Rheinmetall убивает людей ради прибыли, продавая вооружения в Украину.

«Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», - отметили активисты.

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