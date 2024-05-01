Левые экстремисты подожгли летнюю резиденцию исполнительного директора Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

По данным немецких СМИ, резиденция, расположенная в Хермансбурге в Нижней Саксонии, была подожжена ранним утром 30 апреля. Через некоторое время на платформе Indymedia появилось сообщение, в котором леворадикалы взяли на себя ответственность за произошедшее. В опубликованном на платформе заявлении говорится, что Rheinmetall убивает людей ради прибыли, продавая вооружения в Украину.