Немецкие левые экстремисты подожгли летнюю резиденцию исполнительного директора оборонно-промышленного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. В качестве причины поджога экстремисты назвали поставки оружия в Украину.
Для подписчиков
Левые экстремисты подожгли летнюю резиденцию исполнительного директора Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину
По данным немецких СМИ, резиденция, расположенная в Хермансбурге в Нижней Саксонии, была подожжена ранним утром 30 апреля. Через некоторое время на платформе Indymedia появилось сообщение, в котором леворадикалы взяли на себя ответственность за произошедшее. В опубликованном на платформе заявлении говорится, что Rheinmetall убивает людей ради прибыли, продавая вооружения в Украину.