МНЕНИЕ Пока в Русском театре царит «русский мир», этот театр не нужен

Перевод: Сергей Светлов

Русские идентифицируют себя через Москву

Первая и главная проблема в том, что наша русскоязычная аудитория не ходит в этот театр, неважно, приведут ли туда художественного руководителя из Петербурга или лауреата «Золотой маски» из Москвы.

На самом деле эти русские люди, которых в Таллинне в процентном отношении столько же, сколько эстонцев, считают свой театр провинциальным народным театром. Одним словом, хламом. А ведь речь идет о русскоязычной аудитории почти в 300 000 человек. А залы пустуют. В то время как залы эстонских театров переполнены, а тем более, если учитывать и летние театры.

Этот русскоязычный зритель не хочет идентифицировать себя с каким-то провинциальным театром, потому что он воображает, что связан с абсолютным источником, с театрами Москвы или Санкт-Петербурга.

Поэтому он и не ходит смотреть спектакли, которые ему предлагают в его родном театре, а ходит смотреть случайный хлам, привезенный из России, и при этом платит за билеты очень высокие цены. Его при этом не волнует, стоит ли билет 200 или 1000 евро.

Типичный «русский мир»

Самоопределение аудитории здесь, конечно, самое важное. Эти люди представляют себя, без всякой на то причины, патриотами и готовы отправить своего сына на смерть, думая, что они являются частью важной культуры.