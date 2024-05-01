Я уже много лет думаю, что если у нас есть люди, которые ценят русскую культуру, то и русский театр тоже должен существовать. Но с этим русским театром постоянные неприятности, пишет актер и режиссер Хендрик Тоомпере.
МНЕНИЕ ⟩ Пока в Русском театре царит «русский мир», этот театр не нужен
Перевод: Сергей Светлов
Русские идентифицируют себя через Москву
Первая и главная проблема в том, что наша русскоязычная аудитория не ходит в этот театр, неважно, приведут ли туда художественного руководителя из Петербурга или лауреата «Золотой маски» из Москвы.
На самом деле эти русские люди, которых в Таллинне в процентном отношении столько же, сколько эстонцев, считают свой театр провинциальным народным театром. Одним словом, хламом. А ведь речь идет о русскоязычной аудитории почти в 300 000 человек. А залы пустуют. В то время как залы эстонских театров переполнены, а тем более, если учитывать и летние театры.
Этот русскоязычный зритель не хочет идентифицировать себя с каким-то провинциальным театром, потому что он воображает, что связан с абсолютным источником, с театрами Москвы или Санкт-Петербурга.
Поэтому он и не ходит смотреть спектакли, которые ему предлагают в его родном театре, а ходит смотреть случайный хлам, привезенный из России, и при этом платит за билеты очень высокие цены. Его при этом не волнует, стоит ли билет 200 или 1000 евро.
Типичный «русский мир»
Самоопределение аудитории здесь, конечно, самое важное. Эти люди представляют себя, без всякой на то причины, патриотами и готовы отправить своего сына на смерть, думая, что они являются частью важной культуры.
Эта культура снова показала себя как чрезвычайно агрессивная и ненавидящая людей, которая с холодным сердцем, под предлогом священной войны, может убить тысячи людей, как среди своих, так и среди украинского народа.
У этой русской культуры нет ничего общего с западной культурой. Эта русская культура научилась только имитировать лучшие навыки других. Вся страна была построена благодаря балтийцам. Литература, музыка, театр, танцы - все из Европы. Санкт-Петербург был построен итальянскими мастерами. Они научились только притворяться, что они каким-то образом приемлемы в высшем свете.
Пока в Русском Театре бушует «русский мир», этот театр не нужен. Лучше было бы, если бы этот театр был превращен в место, где происходят события, интересные людям.
Это отношение видно и на внутренних собраниях Русского театра, когда один из важных актеров рассказывает такую историю - представьте, что я еду на машине со скоростью 90 км/ч, и эстонская полиция останавливает меня, и я спрашиваю, почему вы меня остановили, я же не нарушал закон, а они говорят, что я же русский.
Человек придумал забавную ложь и был еще счастлив, потому что нашлись аплодирующие.
Вот как можно искажать реальность. И искажается она под то, что русских ненавидят. Типичное мировоззрение «русского мира».
Также помню, когда я был мальчиком и пошел в магазин, кассирша рявкнула - «говори по-русски». Толстая, страшная, в жирном белом халате.
Пока в Русском Театре бушует «русский мир», этот театр не нужен. Лучше было бы, если бы этот театр был превращен в место, где происходят события, интересные людям.
Что значит «большое русское сердце»?
Действительно интересно, что для понимания русской культуры нужно «большое сердце».
Насколько велико должно быть это сердце, как дверь сарая или ворота тюрьмы? Мишенью размером с кафедральный собор, по которой бандиты могут стрелять своими ракетами?
То, что «русский мир» считает своей культурой - Достоевский, Чехов, Гоголь, Тургенев, Пелевин, Чайковский, Шостакович... это все же что-то с другим происхождением. Европейский способ раскрывания русской души. И этот образ не особенно привлекателен. Но интересен.
Одна из вещей, которая ярко выделяется, заключается в том, что русские не переносят, когда их постоянно не уважают. И тогда они хотят навязать это силой.
Я много общался с этими авторами на своем творческом пути и действительно очень люблю мир, который они создали. Однако я не люблю тот мир, из которого берется этот навоз. На протяжении многих лет, с юности, когда я занимался спортом, я много путешествовал по России, и не только в мегаполисах. Позже по делам кино и театра. Бывал в разных средах. В компании топ-интеллектуалов и случайных шахтеров. Одна из вещей, которая ярко выделяется, заключается в том, что русские не переносят, когда их не уважают. И тогда они хотят навязать это силой.
Вы сами знаете, что женщину силой не возьмешь, или если возьмешь, то это имеет противный привкус. И, в заключение, я хочу сказать в своем письме, что аудитория Русского театра ничтожна по сравнению с нашим остальным театральным ландшафтом. Хотя платежеспособных русскоязычных зрителей, по крайней мере в Таллинне, почти столько же.
Почему так? Об этом я и говорю. И дело не в закрытии театра, а в его реструктуризации. Это должен быть театр, где нет места русскому шовинизму.