Парламент Грузии принял «закон об иноагентах» во втором чтении. У здания парламента – снова акция протеста

За законопроект проголосовали те же 83 депутата из 150 - это все депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и их сателлита, партии «Власть народа». В первом чтении за проект было подано столько же голосов.

Оппозиция снова не принимала участие в голосовании.

После голосования в МВД Грузии заявили, что подразделения ведомства освободили территорию вокруг парламента, обеспечив безопасный выход депутатов.

«У протестующих есть возможность провести манифестацию в удобном для них месте. Министерство внутренних дел призывает лидеров политических партий, организаторов и участников митинга не нарушать закон, выражать протест мирным путем и не прибегать к насилию», - говорится в заявлении.

«Хотите в Европу? Подчиняйтесь закону»

Перед голосованием депутаты от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционеры снова обменивались уже привычными обвинениями, а также устроили небольшую потасовку прямо в зале заседаний.

Дебаты проходили под впечатлением от разгона большой акции протеста перед парламентом вечером вторника.

Председатель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили выступал с повязками на руке и на лице. Он рассказал, что был избит полицейскими, когда пытался помочь молодому человеку, которого задерживал спецназ.