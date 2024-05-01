В четверг в связи с дорожными работами появятся новые ограничения движения, которые следует учитывать при планировании времени в пути, сообщает Департамент транспорта.
Дорожные работы добавят новые ограничения движения
На 128-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну происходит замена столба уличного освещения. На участке работ одна полоса движения закрыта, скорость ограничена до 50 км/ч.
На на 47-м километре шоссе Таллинн-Палдиски в Харьюмаа на границе с городом Палдиски с 8 до 18 часов будет закрыта полоса движения из-за асфальтирования железнодорожного переезда.
На шоссе Йыхви-Эреда в Ида-Вирумаа на участке с 3-го по 7-й километры ограничена скорость движения из-за ремонтных работ.