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Дорожные работы добавят новые ограничения движения

BNS
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Дорожные работы.
Дорожные работы. Фото: Ove Maidla

В четверг в связи с дорожными работами появятся новые ограничения движения, которые следует учитывать при планировании времени в пути, сообщает Департамент транспорта.

На 128-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну происходит замена столба уличного освещения. На участке работ одна полоса движения закрыта, скорость ограничена до 50 км/ч.

На на 47-м километре шоссе Таллинн-Палдиски в Харьюмаа на границе с городом Палдиски с 8 до 18 часов будет закрыта полоса движения из-за асфальтирования железнодорожного переезда.

На шоссе Йыхви-Эреда в Ида-Вирумаа на участке с 3-го по 7-й километры ограничена скорость движения из-за ремонтных работ.

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