Дорожные работы добавят новые ограничения движения

На 128-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну происходит замена столба уличного освещения. На участке работ одна полоса движения закрыта, скорость ограничена до 50 км/ч.

На на 47-м километре шоссе Таллинн-Палдиски в Харьюмаа на границе с городом Палдиски с 8 до 18 часов будет закрыта полоса движения из-за асфальтирования железнодорожного переезда.

На шоссе Йыхви-Эреда в Ида-Вирумаа на участке с 3-го по 7-й километры ограничена скорость движения из-за ремонтных работ.