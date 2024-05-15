Ср, 15.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Бастионы старого Таллинна Часть вторая: кто в катакомбах живет – бродяги, панки или члены политбюро

Вера Копти
, журналист
Copy

Самое интересное, что в серьезных боевых действиях бастионы никогда не принимали участие. Выходит, что такую мощную красоту в XVII веке строили… для нас с вами, то есть для потомков? 

Таллинн перестал быть городом-крепостью, и верхушки бастионов превратили в парки, а в 30-е годы XX века их лабиринты впервые стали делать вид, что они - бомбоубежища. Мартовская же бомбардировка 1944 года доказала, что их и в самом деле можно использовать как укрытие от бомбежки.

Идее восстановления казематов более 20 лет

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх