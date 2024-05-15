Самое интересное, что в серьезных боевых действиях бастионы никогда не принимали участие. Выходит, что такую мощную красоту в XVII веке строили… для нас с вами, то есть для потомков?
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Бастионы старого Таллинна ⟩ Часть вторая: кто в катакомбах живет – бродяги, панки или члены политбюро
Таллинн перестал быть городом-крепостью, и верхушки бастионов превратили в парки, а в 30-е годы XX века их лабиринты впервые стали делать вид, что они - бомбоубежища. Мартовская же бомбардировка 1944 года доказала, что их и в самом деле можно использовать как укрытие от бомбежки.