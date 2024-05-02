Поддержка Центристской партии упала до рекордно низкого уровня

Согласно результатам еженедельного опроса, проводящегося в сотрудничестве с Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, «Отечество» поддерживают 27,3, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) – 18,8, а Партию реформ – 18,5% респондентов.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (СДП) с 14,3%, Центристская партия с 9,8% и «Ээсти 200», которую поддерживают 5,2% респондентов.

Поддержка Центристской партии за неделю опустилась на один процентный пункт. Таким образом, рейтинг этой партии находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда фирма Norstat стала проводить опрос относительно политических предпочтений.

Коалиционные партии по итогам нынешнего опроса поддерживают 38, а оппозиционные – 55,9% избирателей.

По мнению политолога Мартина Мельдера, в общей рейтинговой таблице можно обратить внимание на два момента. Во-первых, поддержка Центристской партии продолжает падать, и по результатам за последние четыре недели ее рейтинг опустился ниже 10%.

«В исследованиях Norstat рейтинг Центристской партии никогда ранее не был таким низким. Среди эстоноязычных избирателей поддержка партии упала на 3,2%», – сказал он.

Мельдер отметил, что рейтинги EKRE и Партии реформ, которые последние несколько месяцев шли ноздря в ноздрю, к настоящему времени практически сравнялись. «Учитывая проблемы с государственными финансами и общее недовольство действиями правительства и премьер-министра, немного удивительно, что белкам удалось даже улучшить свои позиции. Но о тенденции роста здесь говорить рано», – заявил Мельдер.

По его словам, определенно стоит напомнить, что в региональном плане Эстония сейчас более политически разделена, чем, возможно, когда-либо прежде. «За пределами Таллинна и Тарту, а также их пригородов, где нынешние либеральные правительственные партии в какой-то степени остаются в политической конкуренции, за пределами Ида-Вирумаа, который по-прежнему принадлежит Центристской партии, хотя и в меньшей степени, чем раньше, остальная Эстония поддерживает социально консервативные оппозиционные партии. Там зачастую каждый второй избиратель поддерживает "Отечество" или EKRE. Деревня и город в политике Эстонии, к сожалению, все чаще выглядят как день и ночь», – добавил Мельдер.