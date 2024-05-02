По словам специалиста EKsL по предотвращению ущерба Алийс Каар, пожары в многоквартирных домах можно предотвратить. «Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, поскольку огонь быстро распространяется, представляя угрозу как для людей, так и для имущества. Суммы ущерба многоквартирному дому могут достигать миллионов евро», - заявила Каар.

«Для улучшения пожарной безопасности приглашаем представителей квартирных товариществ на большой инфодень 22 мая, в ходе которого эксперты поделятся советами по предотвращению пожаров и аварий в системах электро- и газоснабжения, а также разъяснят требования к перестройке многоквартирных домов и решение страховых споров, а страховщики ответят на вопросы по страхованию квартирных товариществ», - сказала Каар.

По статистике Спасательного департамента, в 2023 году в многоквартирных домах произошло 200 пожаров, в которых погибло 20 человек.

«Установка исправного датчика дыма - меньшее, что может сделать во имя безопасности каждый жилец многоквартирного дома. Датчик дыма заблаговременно подаст сигнал о пожаре и даст людям возможность покинуть здание, а также минимизировать ущерб», - сказала эксперт Спасательного департамента по надзору за безопасностью Тийна Кийль.

Кийль добавила, что опасения у Спасательного департамента вызывают и различные электроустановки: «Устаревшие электроустановки непригодны для современного потребления электроэнергии, статистика также показывает, что причиной пожаров всё чаще становится электричество. Кроме того, имеются проблемы с эвакуацией из зданий - в подъездах полно вещей, а противопожарных дверей нет или их держат открытыми».

По данным EKsL, в Эстонии насчитывается 25 тысяч квартирных товариществ и заключено около 12 тысяч договоров страхования многоквартирных домов, обеспечивающих защиту в случае пожара.