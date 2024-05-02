В прошлом году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило 103 жалобы против Эстонии, согласно обзору, представленному правительству министром иностранных дел Маргусом Цахкна в четверг.
В прошлом году в Европейский суд по правам человека поступило больше сотни жалоб против Эстонии
ЕСПЧ вынес восемь публичных решений по делам, направленным против Эстонии. Четыре из них были решениями по существу, три жалобы ЕСПЧ признал неприемлемыми, и одну жалобу суд исключил из списка дел, так как Эстония признала нарушение.
В 2023 году ЕСПЧ обнаружил нарушения в четырех делах против Эстонии. На 1 января этого года в ЕСПЧ находилось на рассмотрении 17 заявлений, направленных против Эстонии.
В 2023 году Комитет министров Совета Европы завершил надзор за исполнением двух решений, касающихся Эстонии.