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В прошлом году в Европейский суд по правам человека поступило больше сотни жалоб против Эстонии

BNS
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Европейский суд по правам человека.
Европейский суд по правам человека. Фото: Steve Allen / Shutterstock.com

В прошлом году в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило 103 жалобы против Эстонии, согласно обзору, представленному правительству министром иностранных дел Маргусом Цахкна в четверг.

ЕСПЧ вынес восемь публичных решений по делам, направленным против Эстонии. Четыре из них были решениями по существу, три жалобы ЕСПЧ признал неприемлемыми, и одну жалобу суд исключил из списка дел, так как Эстония признала нарушение.

В 2023 году ЕСПЧ обнаружил нарушения в четырех делах против Эстонии. На 1 января этого года в ЕСПЧ находилось на рассмотрении 17 заявлений, направленных против Эстонии.

В 2023 году Комитет министров Совета Европы завершил надзор за исполнением двух решений, касающихся Эстонии.

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