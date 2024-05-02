Французский концерн покупает эстонскую киберкомпанию: мы ожидаем большого международного роста

«Я ожидаю от Cybers 25-процентного роста каждый год», - заявил генеральный директор Neverhack Артур Батай. Глава Cybers Юрген Эрм пояснил, что в работе компании ничего не изменится, скорее, благодаря новому владельцу компания сможет предлагать еще больше услуг.

С новым владельцем Cybers расширит свое международное присутствие: до сих пор в центре внимания компании был эстонский рынок, бизнес велся также с другими компаниями Балтии и Скандинавии, но фирма не занималась активным расширением на зарубежные рынки, признал Эрм.

«До сих пор Cybers сосредоточивалась на развитии своего сервиса, однако мы всегда хотели вести международный бизнес, и с Neverhack это возможно», - добавил он.

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