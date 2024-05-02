Марек Рейнаас не видит противоречий в использовании предназначенного для Евровидения танца

Члены «Ээсти 200» танцуют в новом рекламном ролике партии танец под названием Veisson, который исполняют 5MIINUST и Puuluup, представляя Эстонию на песенном конкурсе Евровидение с песней (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi.

Член группы 5MIINUST Эстони Кохвер изначально разместил в своем аккаунте X сообщение, в котором упомянул партию «Ээсти 200». В сообщении Кохвер написал: «Я не давал разрешения на осквернение нашей песни». Он добавил, что по словам другого участника группы Пыхья-Кореа, Кристина Каллас - хороший человек.

Представитель группы 5MIINUST Эстони Кохвер подтвердил Postimees, что «Ээсти 200» действительно просила разрешения на использование их танца. «Мне позвонил продюсер нашего клипа и сказал, что Рейнаас спрашивает, можно ли сослаться на нашу песню. Я ответил, что нет, но старые все равно ее использовали», - сказал он.

Кохвер отметил, что танец 5MIINUST и Puuluup не зарегистрирован как торговая марка, но ему непонятно, зачем партия вообще спрашивала, если их мнение все равно не интересует «Ээсти 200». «Если такова культура ведения дел у «Ээсти 200», я бы не советовал голосовать за такую группу», - добавил Кохвер.

Кампания «Ээсти 200» к выборам в Европарламент также вызвала недовольство и у организаторов Евровидения - Европейского вещательного союза (ЕВС), который на прошлой неделе направил партии письмо, в котором указал, что логотип Евровидения и музыкальная тема Te Deum защищены международными товарными знаками и товарными знаками ЕС.

«Ээсти 200» в ответном письме объяснила, что их кампания отражает так называемое европейское видение, но не связана с песенным конкурсом Евровидение или каким-либо коммерческим проектом. подчеркнул различия в концепции, целях и сферах использования мероприятия.

Используемые партией цветовые решения, шрифты и фоновая музыка - Симфония № 9 Бетховена «Ода к радости» - находятся в общественном достоянии и не защищены авторскими правами. В этом контексте Рейнаас упомянул неопубликованный клип, так как в рекламном видео их конгресса использовалась именно вышеупомянутая музыкальная тема Евровидения Te Deum.

В среду как «Ээсти 200», так и ЕВС подтвердили Postimees, что они пришли к соглашению и проблемы больше нет.