Ведущий политик политической партии «Ээсти 200» Марек Рейнаас в четверг в утренней программе Telehommik на Канале 2 подтвердил, что не видит никаких противоречий, что партия использовала танец в своей предвыборной рекламе, который стал известен благодаря клипу на песню группы 5MIINUST и Puuluup.
Марек Рейнаас не видит противоречий в использовании предназначенного для Евровидения танца
Рейнаас признал, что изначально «Ээсти 200» хотели использовать в своей рекламе музыку Puuluup и всю тематику клипа, включая известные танцевальные движения. «Наш представитель общался с представителями эстонской команды Евровидения», - подтвердил Рейнаас и отметил, что в ходе разговора выяснилось, что танцевальные движения доступны для свободного использования.
Рейнаас также подчеркнул, что недавно в TikTok начало распространяться видео, в котором 5MIINUST и Puuluup учат всех желающих своим знаменитым танцевальным движениям. «То, что происходит у них на сцене, очень эмоционально, и нам это понравилось», - сказал Рейнаас.
Что касается критики со стороны Европейского вещательного союза (ЕВС) по поводу рекламы «Ээсти 200», Рейнаас назвал это типичным примером чрезмерного регулирования, распространенного в Европе. «Это реальный пример того, как в Европе регулируют вещи - юристы работали, люди писали, и в итоге ЕВС признал, что все в порядке», - сказал Рейнаас.
Он добавил, что изначально ЕВС думал, что «Ээсти 200» организует музыкальный конкурс, чего на самом деле не было, так как речь шла о выборах в Европарламент. «То, что люди выходят на сцену, нельзя назвать нарушением прав на товарный знак», - отметил политик.
Он добавил, что использованная в рекламе музыка является общественным достоянием. «Мы хотели передать эту мощь и вайб, которая сопутствует Евровидению», - добавил Рейнаас, заверив, что они не хотели раздувать скандал.
Рекламная кампания «Ээсти 200» к выборам в Европарламент также вызвала недовольство среди участников группы 5MIINUST, которые представляют Эстонию на Евровидении и известны своим танцем, использованным в рекламном клипе этой партии.
Члены «Ээсти 200» танцуют в новом рекламном ролике партии танец под названием Veisson, который исполняют 5MIINUST и Puuluup, представляя Эстонию на песенном конкурсе Евровидение с песней (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi.
Член группы 5MIINUST Эстони Кохвер изначально разместил в своем аккаунте X сообщение, в котором упомянул партию «Ээсти 200». В сообщении Кохвер написал: «Я не давал разрешения на осквернение нашей песни». Он добавил, что по словам другого участника группы Пыхья-Кореа, Кристина Каллас - хороший человек.
Представитель группы 5MIINUST Эстони Кохвер подтвердил Postimees, что «Ээсти 200» действительно просила разрешения на использование их танца. «Мне позвонил продюсер нашего клипа и сказал, что Рейнаас спрашивает, можно ли сослаться на нашу песню. Я ответил, что нет, но старые все равно ее использовали», - сказал он.
Кохвер отметил, что танец 5MIINUST и Puuluup не зарегистрирован как торговая марка, но ему непонятно, зачем партия вообще спрашивала, если их мнение все равно не интересует «Ээсти 200». «Если такова культура ведения дел у «Ээсти 200», я бы не советовал голосовать за такую группу», - добавил Кохвер.
Кампания «Ээсти 200» к выборам в Европарламент также вызвала недовольство и у организаторов Евровидения - Европейского вещательного союза (ЕВС), который на прошлой неделе направил партии письмо, в котором указал, что логотип Евровидения и музыкальная тема Te Deum защищены международными товарными знаками и товарными знаками ЕС.
«Ээсти 200» в ответном письме объяснила, что их кампания отражает так называемое европейское видение, но не связана с песенным конкурсом Евровидение или каким-либо коммерческим проектом. подчеркнул различия в концепции, целях и сферах использования мероприятия.
Используемые партией цветовые решения, шрифты и фоновая музыка - Симфония № 9 Бетховена «Ода к радости» - находятся в общественном достоянии и не защищены авторскими правами. В этом контексте Рейнаас упомянул неопубликованный клип, так как в рекламном видео их конгресса использовалась именно вышеупомянутая музыкальная тема Евровидения Te Deum.
В среду как «Ээсти 200», так и ЕВС подтвердили Postimees, что они пришли к соглашению и проблемы больше нет.