В среду в Тарту произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали водители электросамокатов.
В результате двух ДТП водители электросамокатов получили травмы
Около половины четвертого дня произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Сууре-кааре и Ряни в Тарту, где 47-летний водитель Škoda Superb проигнорировал дорожный знак «уступи дорогу» и столкнулся с электросамокатом, которым управляла 13-летняя девочка. Она была доставлена в больницу.
Около половины одиннадцатого вечера возле дома по адресу Туру, 2, в Тарту 18-летний водитель Ford Focus C-Max совершил поворот налево на запрещающий сигнал светофора и сбил 24-летнего мужчину, переезжавшего дорогу на электросамокате по пешеходному переходу. Водитель самоката получил травмы.