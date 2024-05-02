В результате двух ДТП водители электросамокатов получили травмы

Около половины четвертого дня произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Сууре-кааре и Ряни в Тарту, где 47-летний водитель Škoda Superb проигнорировал дорожный знак «уступи дорогу» и столкнулся с электросамокатом, которым управляла 13-летняя девочка. Она была доставлена в больницу.