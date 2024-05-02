Эстонская вода выиграла самый престижный в мире конкурс

Проходивший в Сан-Себастьяне в Испании конкурс является самым престижным мероприятием в своем роде. В нем участвуют производители воды самого высокого в мире качества, а в слепом тесте продукцию оценивает жюри, состоящее из ведущих международных сомелье воды. В оценку были включены 110 различных брендов воды из 37 стран – всего более тысячи продуктов.

Haage завоевал четыре медали: как за вкус напитка, так и за дизайн упаковки. Компания Haage получила золотую медаль в категории газированной воды средней минерализации, серебро было присуждено дочернему бренду Haage Haanja в категории газированной воды высокой минерализации, а две серебряные медали – за дизайн пластиковой упаковки Haage и Haanja.

«Эти награды открывают перед Haage и Эстонией совершенно новые двери на зарубежных рынках. Многие, например, слышали о различных винных конкурсах, но в мире производителей воды FineWaters – конкурс самого высшего уровня», – прокомментировал представлявший Haage на конкурсе директор по продажам Матис Алликмаа.

Матис Алликмаа. Фото: Erakogu

Лучшие рестораны до мелочей продумывают меню. Тщательно оценивают вкус, запах, прозрачность и яркость предлагаемого напитка, происхождение продукта. Также важны упаковка и удобство обращения. Кроме того, важно, как конкретная вода подходит к еде. Вода с более высоким содержанием минералов хорошо помогает после физических нагрузок и подходит для компенсации потери жидкости, а также является идеальным дополнением ко многим видам пищи.

Сочетая еду и воду, можно следовать такой логике: более мягкая и нежная вода – с более легкой пищей, а вода с более сильным вкусом – с более тяжелой и насыщенной вкусом пищей. Также следует учитывать, что газированная вода более кислая, чем вода без пузырьков, поскольку углекислый газ в воде во рту частично превращается в углекислоту, меняя восприятие кислотности пищи. Из газированной воды выше ценится более нежная вода. Присутствие углекислого газа должно быть заметным, но не раздражающе сильным, поскольку избыток CO2 оказывает агрессивное воздействие и меняет вкус еды и других напитков.

Haage Joogid – отечественный производитель напитков, сферой деятельности которого является разработка, производство и реализация натуральной минеральной воды и полезных безалкогольных напитков на ее основе. У предприятия есть две производственные единицы в Тарту и Вырумаа, включающие сертифицированные скважины с природной минеральной водой Хааге (210 метров) и Хаанья (542 метра). Haage Joogid входит в эстонский концерн Silikaat Grupp. Компания Haage ранее уже получала премию Superior Taste Award – престижного конкурса продуктов питания и напитков, в котором принимают участие лучшие шеф-повара и сомелье со всего мира.